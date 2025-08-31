Yolanda Díaz llama a "romper relaciones con Israel" y agradece a la flotilla humanitaria por "romper el bloqueo" a Gaza

Archivo - La líder de Sumar, vicepresidenta y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, participa en un foro del Club Vanguardia, en el Colegio de Abogados, a 5 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha llamado a "romper relaciones con Israel" y ha agradecido a la flotilla Global Sumud Flotilla que parte este domingo de Barcelona con 20 barcos para llevar ayuda humanitaria a Gaza.

"Gracias a las centenares de personas y barcos que zarpan hoy rumbo a Gaza para romper el bloqueo de Israel. El gobierno israelí debe permitir su llegada", ha reclamado la dirigente de Sumar en un mensaje en la red social Bluesky.

En este sentido, ha hecho un llamamiento a no "perder más tiempo" y a "romper relaciones con Israel y aplicar sanciones". "No pueden mirar a otro lado. Hay que parar el genocidio", ha sentenciado la vicepresidenta segunda del Gobierno.

La Global Sumud Flotilla zarpa este domingo desde Barcelona con una veintena de barcos y más de trescientas personas para cruzar el mar Mediterráneo y llegar a Gaza. Su principal objetivo no es solo establecer un corredor humanitario para Gaza, sino, especialmente, de reclamar a gobiernos y a políticos que actúen para frenar "el genocidio de Israel en la Franja".

El portavoz de la Global Sumud Flotilla, Saïf Abukeshek, ha explicado que la previsión es que los barcos lleguen a Túnez el jueves 4 de septiembre, desde donde se sumarán otras embarcaciones. Más de 500 personas han llegado a Barcelona para preparar la salida de la flotilla y además de "buses de todas las provincias del Estado".