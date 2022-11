Yolanda Díaz reivindica que Sumar "no es complemento de nadie" y es "ya imparable", en plena tensión con Podemos

Dice que está dispuesta a dar "un paso adelante", que Sumar se hará sin prisas y llama a rehuir de la "baja política" y "confrontación"

PAMPLONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha afirmado este martes que está dispuesta a dar "un paso adelante" con su plataforma Sumar, pero ha advertido de que esta plataforma "no es el complemento de nadie".

"Sumar es ya imparable (...) no hay marcha atrás. Vamos a continuar, vamos a seguir para adelante. Y como dije el 8 de julio, si queréis sumar, sí voy a dar un paso adelante, de manera colectiva", ha proclamado durante su intervención en un nuevo acto del proceso de escucha de su plataforma, celebrado en el Palacio de Baluarte de Pamplona, al que han asistido unas 400 personas.

Además, ha dejado claro que la plataforma rehuye de "la pequeña política" para "dar titulares" sino que aspiran a "cambiar la vida". "Estamos hartas de la pequeña política, que no hace más que ruido, que enfrenta, que nos dispersiona, pequeña política como la que no hace más que hacernos escuchar barbaridades todos los días", ha desglosado. Es más, ha ahondado que la "buena política va de afecto, no de ruido".

La también titular de Trabajo ha defendido los valores de su proyecto y no ha realizado ninguna referencia a la polémica generada por el exvicepresidente Pablo Iglesias, que le ha urgido a desvelar lo antes posible si será candidata y su apuesta por la confluencia de Sumar, pero reclamando respeto a la formación morada. A su vez, la dirección del partido reafirmó que su voluntad es llegar a una coalición y que escucharán su propuesta cuando termine de conformar 'Sumar', al que definen como un partido.

SUMAR ES UN PROYECTO DIFERENTE QUE SE HARÁ CON "PACIENCIA"

Eso sí, la vicepresidenta ha subrayado que Sumar se va a construir un proyecto de forma "diferente", sin prisas, con "paciencia" y seriedad y desde la óptica de conformar un "enorme movimiento ciudadano" donde "cabe todo el mundo, no le piden el carné a nadie, y pueden estar personas que proceden de distintas realidades partidarias, personas que proceden de distintos sindicatos, de distintos colegios profesionales, de ONG, de organizaciones sociales"

A continuación, ha afirmado a los asistentes que "no sólo encuentro esperanza, sino que cree que hay ganas, es lo que estoy viendo en toda España" y que si los simpatizantes de la plataforma quieren, su voluntad es dar un paso adelante "de manera colectiva" y "feminista".

"Sumar no es el complemento de nadie. Sumar piensa un país en grande, Sumar quiere ganarle a la derecha, pero no va de ganarle a la derecha, ganarle a la derecha es plantear sociedades que miran hacia el pasado, es el bipartidismo, nuestras sociedades no van de dos, van de muchos más", ha avisado.

Acto seguido, Yolanda Díaz ha recalcado que acaba de "escuchar al PP" decir "auténticas barbaridades", en referencia a las críticas de los 'populares' al Estatuto del Becario. "Nos dice el PP, una vez más, defendiendo su modelo real, que está en contra del estatuto mal llamado del becario en nuestro país, porque dice el PP que para que los jóvenes en nuestro país puedan poner un pie en una empresa tienen que seguir siendo esclavos y les decimos alto y claro desde Sumar que ese modelo ha fracasado, que ese modelo es el pasado", ha zanjado.

Además, Yolanda Díaz ha destacado que "el Gobierno de coalición progresista que tenéis aquí --en Navarra-- avanza" y "tiene que seguir avanzando", y ha avalado la coalición Contigo Navarra, de la que forman parte Podemos, IUN, Batzarre e independientes, y que concurrirá a las próximas elecciones forales y municipales.

RESPALDO DE PODEMOS

Al acto, en el palacio de congresos y auditorio Baluarte, han asistido unas 400 personas, entre ellas, la coordinadora de Podemos Navarra, Begoña Alfaro, y el coordinador general de Izquierda Unida de Navarra, Carlos Guzmán. Podemos e IUN han constituido en la Comunidad foral, junto con Batzarre y un grupo de independientes, la coalición Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa, con la que concurrirán a las próximas elecciones forales y municipales.

La controversia generada por las declaraciones de Iglesias no altera los planes de 'Sumar'. De esta forma, fuentes de la plataforma subrayan que el proceso de escucha se va a desplegar con normalidad y según lo previsto.

Durante este acto también ha participado una inscrita de Podemos, la integradora social y migrante subsahariana Fatima Djarra. En otros actos anteriores de Sumar también han acudido cargos territoriales de Podemos, como en el caso de Extremadura (con su líder Irene de Miguel) o País Vasco (Pilar Garrido).