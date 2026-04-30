Yolanda Díaz proclama que Aldama no tiene ninguna credibilidad tras su declaración contra Sánchez

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha afirmado que las declaraciones del comisionista Víctor de Aldama apuntando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como máximo responsable de la trama de las mascarillas', no tienen ninguna credibilidad y se remite a lo que determinen los tribunales en esta causa.

"La credibilidad del señor Aldama creo que es ninguna en nuestro país", ha comentado brevemente en declaraciones a los medios tras asistir al Pleno del Congreso.

Esta mañana y durante una entrevista en 'RNE', Díaz, ha reiterado que el Gobierno de Pedro Sánchez no es corrupto, a la vez que ha instado al PP a que apoye las medidas de Sumar para luchar contra la corrupción, un problema, según ha denunciado, que "erosiona la democracia".

"Si tanto les preocupa la corrupción, pongan medidas encima de la mesa", ha espetado a los 'populares', a los que también les ha reprochado sus prácticas en 'Kitchen' donde, según ha afirmado, fue "la más investigada" cuando era de Podemos.