Yolanda Díaz promete medidas de protección a trabajadores si el conflicto en Irán tiene consecuencias socioeconómicas

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante la presentación del ‘Buzón de las personas becarias’, en el Ministerio de Juventud e Infancia, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha proclamado que los problemas del pueblo iraní y sus anhelos de democracia no se arreglan a "bombazos" y ha prometido se protegerá a los trabajadores si este nuevo conflicto genera efectos socioeconómicos en España.

También ha advertido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, son una "amenaza" para la "seguridad "mundial" al emprender una "guerra ilegal" en Irán

Durante su intervención en la presentación del 'Buzón de las personas becarias', iniciativa conjunta de los Ministerios de Trabajo y Juventud, la vicepresidenta ha proclamado que "Trump y Netanyahu son una amenaza para la seguridad".

"Una guerra ilegal y bombardeos que están matando a civiles en el pueblo iraní no es la respuesta que necesitamos", ha advertido para pedir que la UE actúe porque "urge más que nunca la desescalada", el "alto el fuego de todas las partes implicadas" y "urge más que nunca que la Carta de Naciones Unidas vuelva a ser respetada y aplicada en el mundo".

También ha subrayado que "los deseos de libertad del pueblo iraní" no se arreglan a "bombazos" y cree que Europa tiene que jugar el doble papel de desescalar el conflicto y apoyar al pueblo iraní hacia una transición democrática.

Finalmente, ha resaltado que todas las guerras se traducen en efectos económicos y quiere trasladar a los sindicatos que ojalá no pase nada, pero ha garantizado que si hay consecuencias se tomarán las medidas "que fueran menester para proteger a la gente trabajadora".