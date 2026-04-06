Yolanda Díaz sostiene que fue la más investigada por la 'Kitchen' "con dinero público" y exije a Feijóo que pida perdón

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidente segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sostenido este lunes que ella fue la diputada "menos conocida y más investigada con dinero público" por el caso 'Kitchen' y pide que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo tome responsabilidades políticas.

La también líder de Sumar ha asegurado en una entrevista en 'Mañaneros 360' de 'TVE', recogida por Europa Press, que ella fue investigada cuando aún era diputada de Podemos por la trama de espionaje del PP en el llamado 'caso Kitchen', cuyo juicio ha comenzado hoy en la Audiencia Nacional y que tiene como acusados al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y otros imputados por delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.

"He sido la diputada menos conocida y curiosamente más investigada", ha exclamado en varias ocasiones Yolanda Díaz.

Asimismo, ha agregado que el caso que involucra a exaltos cargos 'populares' es "uno de los casos más graves en democracia" y ha pedido a Núñez Feijóo que "rinda cuentas políticas de lo que ha hecho su partido hace 10, 12 o 13 años".

"No sólo no ha pedido perdón, sino que no ha explicado lo que está pasando ante esta evidencia, ante este juicio", ha recriminado al líder de la oposición por su actitud ante el juicio que ya ha comenzado este lunes.

Por otro lado, ha contestado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quién ha defendido que el PP actual "no tiene nada que ver" con la 'Kitchen' por haber ocurrido hace más de una década y ha puesto el foco en el juicio del caso de amaños en la compra de mascarillas por el que se acusa al exministro de Transportes José Luis Ábalos y que comenzará este martes.

En su réplica, la titular de la cartera de Trabajo ha dicho a la presidenta madrileña que deberían tomase "en serio la corrupción" y ha recalcado que "la corrupción es la misma provenga de donde provenga". "Ya está bien de jugar con algo que es muy grave en nuestro país", ha lamentado.