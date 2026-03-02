Zapatero atribuye un aumento de la "agresividad" hacia su figura a sus últimas reuniones con Puigdemont

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reconocido en el Senado que, a medida que se fue conociendo su participación en las reuniones en Suiza con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, percibió un "incremento en el grado de agresividad e intoxicación" hacia su figura.

Así se ha pronunciado el expresidente socialista en la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre el 'caso Koldo' a las preguntas de Junts, en las que ha reconocido que participó "ayudando al Partido Socialista" en los encuentros celebrados en Ginebra y ha asegurado sentirse "muy honrado" por ello.

"Sí noté que, en la medida en que se fue conociendo que yo participaba bastante en estas reuniones, el grado de agresividad e intoxicación hacia mí se producía", ha señalado. No obstante, ha matizado que no quiere establecer una relación directa de causa-efecto: "Es una especulación, no quiero decir que haya una relación automática".

En el marco de ese proceso de diálogo, Zapatero ha defendido la ley de amnistía y ha expresado su deseo de que "cuanto antes pueda culminarse". A su juicio, la mejor definición que ha leído sobre esta medida es que supone "un reconocimiento de errores por ambas partes".

El expresidente ha sostenido que el conflicto catalán "nunca se tuvo que llegar" a los niveles de tensión alcanzados y ha insistido en que la vía adecuada es el entendimiento político. "Si queremos construir, si queremos convivir, el respeto absoluto a lo que puede ser una posición distinta es esencial", ha afirmado.

JUNTS, UN PRODUCTO DIFÍCIL DE EVALUAR"

En este contexto, y al ser preguntado por la formación de Puigdemont, ha señalado que Junts es "un producto más difícil de evaluar" que la antigua Convergència i Unió (CiU), si bien ha asegurado que en sus contactos siempre encontró "responsables políticos serios y honestos".

Por otro lado, Zapatero ha reiterado además que no es partidario de "judicializar la vida política" y ha recordado que, en su "larguísima trayectoria", nunca ejerció acciones judiciales "ni ante una injuria, ni una calumnia, ni ante un medio de comunicación".

A su juicio, cuando los conflictos políticos se trasladan a los tribunales "se escapa la esencia de la democracia y de la convivencia, que es el diálogo, aunque partas de posiciones antagónicas".

AGRADECIMIENTO A EH BILDU

Durante su comparecencia, Zapatero ha hablado en varias ocasiones sobre el fin de la banda terrorista ETA, agradeciendo a todos los actores que "propiciaron" el fin de la violencia: "La inteligencia y la sensibilidad de la democracia es reconocerlo".

Por ello, ha sostenido que, pese a que "nunca" ha tenido la oportunidad de hacerlo públicamente en sede parlamentaria, ha reconocido el trabajo de EH Bildu para "contribuir a la paz desde posiciones antagónicas", a la vez que ha reivindicado a sus votantes.

"Yo tengo que hacer aquí un elogio a la sociedad vasca, que después de lo que fue todo el ciclo de terrorismo y de violencia, desde que se terminó, es un ejemplo de convivencia", ha sentenciado Zapatero.