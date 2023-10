Zapatero avisa del riesgo de la desaparición del centro derecha en países de Latinoamérica

"Cuando cabalgan al lado de la extrema derecha acaban subsumidos, o con otras siglas o detrás de ellos"



BARCELONA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha avisado este viernes del riesgo de la desaparición del centro derecha en muchos países de Latinoamérica, porque "cuando cabalgan al lado de la extrema derecha acaban subsumidos, o con otras siglas o detrás de ellos".

En un seminario sobre la alianza estratégica entre la UE y América Latina organizado por la fundación Campalans, ha mostrado su preocupación al respecto: "El centro de derecha, en la mayoría de los países importantes, ¿cuál va a ser el destino de la oposición? ¿Qué oposición va a tener Lula en Brasil? ¿Va a ser el bolsonarismo? ¿O volveremos a tener un centro de derecha razonable como hubo?"

Lo mismo ha dicho para Argentina, Chile y México, por lo que ha llamado al Gobierno a abrir "un diálogo con el centro derecha europeo para hablar de centro derecha y del diálogo entre centro derecha e izquierda en Latinoamérica".

Si no se lleva a cabo este diálogo, según Zapatero, no se podrá conseguir el objetivo de integración que persigue Latinoamérica, un objetivo que "no es posible hacerla solo".

"Solo Europa, solo España puede liderar ese, al menos el diálogo, al menos abrir el diálogo", ha sostenido el expresidente del Gobierno, que ha pedido poner en valor Latinoamérica y su trabajo para frenar la extrema derecha en países como Brasil, Chile y Argentina.

DONALD TRUMP

Así, ha preguntado qué pasaría si en estos países hubieran acabado en manos de estos partidos tras considerar que "el populismo de derecha y extrema derecha, que está destrozando el centro derecha en Latinoamérica, es también un hijo de Donald Trump".

"Trump empieza la política de confrontación abierta con China, que no ha corregido Biden, un poquito. Y esto es un error", ha advertido Zapatero, que ha defendido que Latinoamérica soluciona pacíficamente sus conflictos y está acabando prácticamente con la violencia política si Colombia culmina sus aspiraciones.

A la espera de saber si Trump vuelve a ponerse al frente de Estados Unidos, ha sostenido que para interpretar y convivir en el mundo "hay que entender a China y entenderse con China", lo que no supone respaldar su modelo político.

PAPEL "MÁS ACTIVO"

Tras expresar su apoyo al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, presente en el acto, Zapatero le ha pedido volcarse en intentar que la UE tenga un posicionamiento "más activo y de mayor liderazgo" en la reconstrucción del sistema político internacional.

Antes ha reivindicado el desempeño de Albares en conseguir que España goce de una posición internacional "sólida como nunca", asegurando que en Europa marcan la impronta del destino europeo y que son respetados en Asia y Estados Unidos.

PUIGDEMONT

"Por eso uno cuando oye al líder de la oposición en Bruselas ayer decir que deje de hacer el ridículo el Gobierno en política exterior, pues claro, después le oímos lo de Carles Puigdemont y ya pues quizá no merezca ningún comentario más", ha señalado.

Para Zapatero, lo importante es que haya un rumbo claro basado en "la lealtad, la confianza y en un proyecto político -el PSOE-- que trascienda a personas y momentos históricos".

"Estos partidos que de repente pegan un salto hacia arriba y de repente casi se evaporan. No serán los únicos, vendrán más que les pase esto", ha vaticinado.