Zapatero confía en que habrá "un punto de encuentro" con Podemos sobre el gobierno de cooperación

Actualizado 26/06/2019 19:43:31 CET

443141.1.500.286.20190626162718

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha mostrado este miércoles confiado en que el PSOE y Unidas Podemos conseguirán llegar a "un punto de encuentro" para un Gobierno de cooperación, más allá de ponerse de acuerdo en la denominación de ese Ejecutivo.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un foro organizado por la Fundación Concordia y la Cámara de Comercio americana, Zapatero ha expresado su deseo de que Sánchez consiga ser investido presidente para lo cual, ha dicho, "seguro que está haciendo todo lo posible".

Pero ha constatado que las negociaciones "siempre son difíciles" y que "hasta los últimos minutos" seguramente no se sabrá "cómo se sustancia" la investidura, que confía en que Sánchez conseguirá sacar adelante, "igual que sacó adelante la moción de censura y ganó las elecciones". "Todos los antecedentes avalan esa posibilidad", ha remachado.

TODOS DEBEN SER "RESPONSABLES"

En este punto, ha llamado a la "responsabilidad" de todas las fuerzas políticas sobre todo teniendo en cuenta que "el mandato popular es claro" y sin olvidar las repeticiones de elecciones y las investiduras "complicadas" que se han vivido en los últimos años. "Yo creo que los ciudadanos desearían ver a las fuerzas que no van a gobernar tener una actitud positiva", ha abundado.

Preguntado sobre si se cree Sánchez ha asegurado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, que prefería pactar con la derecha en su reunión de este martes, Zapatero ha respondido que desconoce lo que dijo el presidente y que, no obstante, no le gusta opinar "de lo que dicen otros, pero mucho menos de lo que dicen que dicen otros". En todo caso, ha reiterado que Sánchez estará estudiando "todas las posibilidades".

Sobre si cree que Podemos debería rebajar su nivel de exigencia, Zapatero ha señalado que no le gusta dar "consejos no pedidos" y que la formación morada es lo suficientemente madura como para reflexionar sobre lo que deben o no hacer.

No obstante, el expresidente cree que habrá "un punto de encuentro sobre el Gobierno de cooperación" más allá de la denominación de ese Ejecutivo entre el PSOE y Unidas Podemos. "Yo deseo que se promueva ese acuerdo", ha dicho.