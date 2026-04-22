Zapatero dice que la "prioridad nacional" es "una vergüenza" que fracasará y avisa: el PP está "pillado" con Vox

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (c), durante la celebración de la cena de la Global Progressive Mobilisation (GPM), a 17 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha dicho este miércoles que la "prioridad nacional" que contemplan PP y Vox en su acuerdo de investidura de Extremadura es "una vergüenza", una muestra de "orbanismo" y que "va a fracasar". Además, ha asegurado que los 'populares' desconocen el "patriotismo constitucional" al aceptar dicha medida y que están "pillados" con Vox.

El exlíder socialista ha sostenido en una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, que el apartado del pacto entre PP y Vox en Extremadura, en el que avisan de que se atenderá antes a un español que a una persona en situación irregular, es "inconstitucional" e "inasumible", puesto que se trata de "una hipocresía" que parará el primer juez que se tope con ello. "No se van a atrever a hacer nada de esto", ha sentenciado.

Sobre la relación entre ambos partidos, ha agregado que el PP está "completamente pillado" con Vox y tiene una "confusión absoluta" sobre lo que es el patriotismo constitucional, al tiempo que ha criticado que los de Alberto Núñez Feijóo están perdiendo "todos los debates que tienen" con la formación liderada por Santiago Abascal.

Dicho esto, ha retado a los líderes de PP y Vox a preguntar a sus "amigos" en Sudamérica --refiriéndose a los gobiernos de Argentina, Bolivia y Ecuador-- "si quieren que ese se sea el trato a los inmigrantes de esos países aquí", aludiendo al pacto que cerraron el pasado jueves.

Sobre ello, ha matizado que él sentía el patriotismo constitucional cuando le agradecían la regularización que aprobó en 2005, puesto que se enorgullece de "tratar bien" a los inmigrantes que son quienes hacen "la mayoría de los trabajos más difíciles".

PP Y VOX ESTÁN "DESESPERADOS"

Al hilo, ha espetado que, tanto Vox como el PP, están "desesperados desde hace tiempo" y que "no saben dónde están". "El feminismo les ha puesto de los nervios y entonces han reaccionado contra el valor de la igualdad", ha deslizado.

"Es muy difícil que un científico pueda negar la asistencia sanitaria a un inmigrante", ha asegurado respecto a la victoria de los valores progresistas frente al "machismo que cree que pierde algo", afirmando que las victorias de las formaciones conservadoras suceden por una consecución de ciclos políticos, mientras que los principios progresistas están triunfando en el mundo.

Por eso, se ha mostrado optimista sobre una reacción de la izquierda, la cual considera que empezó en los comicios de Castilla y León, aunque ha insistido en que todavía es necesaria una unidad de la izquierda a la izquierda del PSOE para que el votante progresista encuentre una respuesta "contundente" frente a la "extrema derecha" que demuestre que "lo que importante es el proyecto" y no las siglas.

MUCHO TRABAJO EN LAS ELECCIONES ANDALUZAS

Así pues, el expresidente ha anunciado que se involucrará en la campaña electoral andaluza con "bastantes actos", y, a pesar de que parezca que "ya hubiera habido elecciones", estará en el próximo acto de los socialistas en Jaén, donde recordará que Andalucía "ha sido el factor de la consolidación democrática y de la cohesión en España".

En otro orden de cosas, interpelado por su última reunión que ha tenido con el expresidente Felipe González, ha dicho que fue durante la presentación del documental de 'Movistar' sobre los expresidentes españoles en la que asegura que solo se interesó por su salud.

En cuanto a la relación entre ambos exlíderes socialistas, Zapatero ha evitado pronunciarse, asegurando que no quiere "ningún mal recuerdo personal con González". No obstante, se ha desmarcado de las críticas "que hace tan insistentemente" al Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha reafirmado su lealtad al actual secretario general del PSOE: "La vida y ser leal es algo muy conveniente".