Zapatero felicita a Sánchez por su coraje y dice que la guerra se acabará cuando y como diga Irán: "EEUU no aprende"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (d).- Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha felicitado hoy a Pedro Sánchez por su "coraje" con el conflicto de Irán y con Gaza y ha asegurado que la guerra en Oriente Medio acabará con negociación y "cuando y como diga Irán". En su opinión, Estados Unidos "no aprende".

Así se ha pronunciado durante una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que el orden internacional está roto desde que EEUU no asumió el cambio geopolítico y la emergencia de otras potencias internacionales, al igual que "no asume internamente el blanco heterosexual, colono, no asume que las minorías ya en Estados Unidos son casi mayoría".

Y la guerra en Irán es, en su opinión, la reacción con la fuerza a este hecho que, junto con los anteriores en Afganistán, Irak, Siria y Yemen han provocado ya un millón de víctimas "para nada", de los que la mitad son civiles.

No obstante, considera que habrá una "gran reacción en favor de la paz, de la democracia y el multilateralismo y de otros valores universales que nos van a anclar en los derechos humanos" en un plazo de seis meses o un año, "no mucho más".

YA PASÓ EN IRAK Y EEUU NO APRENDE

El expresidente del Gobierno cree que esta reacción ya pasó con Irak y cree que "Estados Unidos no aprende" y esta administración "menos": "esto va a terminar en una negociación y cuando diga Irán y como diga Irán, acuérdese".

Zapatero ha felicitado a Sánchez por su coraje con este conflicto y con el de Gaza y ha recordado que él retiró las tropas de Irak cuando ganó las elecciones con 167 escaños cuando "no era fácil decirle a Bush, ahí te quedas".

Ha alegado que cuando los jóvenes le gritaban en Ferraz que no les fallara se referían precisamente a Irak porque "este es un país pacifista porque es un país sabio y que tiene memoria, la memoria de nuestra guerra civil, tremenda".

Por el contrario, cree que la derecha quiere "borrar toda la historia". "No hay historia, sale Irak, no, hombre, pero si eso hace 20 años, no sé qué, sale la Kitchen, no, hombre, ya no estamos allí, sale la guerra civil, no, por favor, vamos a volver, es una derecha sin memoria, porque no puede entender ni defender su historia", ha exclamado.

VE HIPÓCRITA QUE PP LE REPROCHEN IR A CHINA CUANDO LO HACEN SUS CCAA

Zapatero también se ha referido a sus viajes y a los de Pedro Sánchez a China para recordar que Rajoy fue tres veces a este país, más que él, y fue la época en la que más se incrementó la inversión china en España.

También ha recordado que el presidente de Andalucía fue hace dos años, que también viaja allí el presidente de Galicia o que Extremadura tiene oficinas en China. Dicho esto, ha señalado que Alfonso Rueda alega que sus viajes son comerciales. "Anda, este es ciclista, no son políticos", ha exclamado con ironía.

"Los del PP, cuando piden a China inversiones y cuando van a China y tal, no son políticos, son ciclistas", ha reiterado al tiempo que ironizaba al asegurar que cuando van los del PSOE van "ideológicamente".

"Pero, puede haber más hipocresía", ha exclamado antes de afirmar que todos los presidentes autonómicos están deseando que les lleguen inversiones de China, yendo allí y haciendo agenda en ese país. En su opinión, esta es una cosa "insólita y delirante" y cree que cualquier día dirán que Pedro Sánchez es como Mao Tse Tung.