Zapatero y González coinciden en destacar la "lealtad" de Rubalcaba y su "devoción" por la palabra y el lenguaje

1035408.1.260.149.20251211205236 Los expresidentes del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González, durante la presentación del libro 'Discursos parlamentarios' de Alfredo Pérez Rubalcaba, en el Congreso de los Diputados, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero han coincidido en destacar la "lealtad" del exdirigente socialista y exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, al igual que han recordado su "devoción" por la palabra y el lenguaje.

Así lo han manifestado ambos exjefes del Ejecutivo, durante la presentación del libro 'Discursos parlamentarios de Alfredo Pérez Rubalcaba', que se ha llevado a cabo este jueves en el Congreso de los Diputados, y a la que han asistido numerosas figuras institucionales del socialismo español.

"Querido Felipe, está muy bien que estemos aquí en este acto", ha comenzado Zapatero dirigiéndose hacia González. "Rubalcaba es uno de los grandes de la democracia española. Además de un gobernante eficaz, fue un socialista leal. Tenía una devoción por el lenguaje, bien hecho y por las palabras bien construidas, que respondieran a algo, que tuvieran contenido", ha abundado.

Por su parte, Felipe González ha subrayado la "autonomía personal" de Rubalcaba, un elemento que en sentido positivo "condicionaba toda su vida y actividad" y que caracterizaba su "palabra". "Era bastante mago de la palabra, pero también tenía un truco, la trabajaba muchísimo", ha asegurado el exdirigente socialista.

EL RECUERDO DE LOS EXPRESIDENTES

Durante su intervención, Zapatero ha repasado su relación personal y política con Rubalcaba, figura a la que cree haber llamado por teléfono "más veces" durante su etapa al frente del Gobierno y de la secretaria del PSOE. El político leonés ha mostrado su "admiración inmensa" con "Alfredo", que "era un político íntegro en las ideas y en las actitudes".

Además, el expresidente ha destacado la capacidad de negociación del que fuera su ministro de Interior entre los años 2006 y 2011, un periodo en el que hizo una labor "extraordinariamente eficaz" y con una "capacidad puesta a prueba de la historia".

"Fue capaz de ser quien lideraba la lucha antiterrorista con una eficacia notable. Tuvo capacidad de crear equipos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de darles una gran confianza, a la vez de dirigir un diálogo para el fin de la violencia terrorista con una capacidad estratégica y un gran resultado. Me trasladaba seguridad en las decisiones. Eso es algo que los presidentes valoramos extraordinariamente", ha asegurado Zapatero.

Por su parte, el expresidente González, además de recordar su "autonomía personal" en su labor cotidiana y en la forma de expresarse, ha resaltado la "lealtad" de Rubalcaba a nivel institucional. "Esa lealtad le daba libertad para decir lo que pensaba, incluso para decir alguna vez en público lo que no siempre gustaba. Esa lealtad se traducía en lealtad personal", ha afirmado.

Asimismo, González, al revivir su relación personal y política con Rubalcaba, ha destacado la "vida tan intensa y extensa" del que fuera su portavoz del Gobierno entre 1993 y 1996, que "no se puede medir en número de años, sino en número de vidas en esa cantidad de años".

"NOMBRAR UN ESPACIO" A RUBALCABA EN EL CONGRESO

La apertura del acto la ha llevado a cabo la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien ha recordado la figura de Rubalcaba como un político que hizo "de la palabra, del consenso y del diálogo, su forma de hacer", además de recalcar "su enorme humildad" y su "capacidad de vivir como pensaba".

"Fue un gran socialista que nos hizo sentir y llenar de orgullo. Era imposible estar con él y no aprender algo, porque era una persona absolutamente pedagógica, un demócrata de los pies a la cabeza. Defendió que la educación pública es el mejor ascensor social para que todos podamos tener igualdad de oportunidades", ha subrayado Armengol.

Además, ha anunciado que propondrá a la Mesa del Congreso nombrar un lugar de la Cámara Baja en honor a Rubalcaba con el objetivo de "buscar un espacio importante de relevancia" que reconozca "su maestría". "A ver si conseguimos que para el 10 de mayo (de 2026) lo tengamos todo listo", ha señalado Armengol, en referencia a la fecha del séptimo aniversario de la muerte del exdirigente del PSOE.

Tras la intervención de Armengol, ha tomado la palabra la mujer de Rubalcaba, Pilar Goya, quien ha expresado su agradecimiento tanto a los expresidentes del Gobierno, como a las figuras que han recopilado los discursos en el Congreso que forman parte de la obra. "Si este libro confirma algo es que Alfredo era un gran orador, un parlamentario brillante y eficaz. Hoy estaría encantado de ver su trabajo reunido en este libro", ha garantizado Goya.

También ha intervenido el exeurodiputado socialista y exsubdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (2004-2008)Enrique Guerrero, quien ha rememorado la trayectoria política e institucional de Rubalcaba, una figura que considera un "maestro" y un "negociador nato".

El acto ha contado con la asistencia de figuras institucionales del PSOE y ministros y exministros socialistas, como el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo; el exministro de Asuntos Exteriores (1992-2995) Javier Solana; el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López; y el secretario general del PSE, Eneko Andueza.