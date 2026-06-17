Zapatero llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado por el rescate de Plus Ultra y sus joyas

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha llegado este miércoles a las 8.48 horas a la Audiencia Nacional para declarar como investigado ante el juez que investiga presuntas irregularidades en el uso dado al dinero del rescate de la aerolínea Plus Ultra y su supuesta influencia para que se concediera, así como sobre las joyas que le fueron incautadas y cuya tasación preliminar se estima en 1,3 millones de euros.

Zapatero ha accedido por la puerta principal del edificio, la usada por los jueces, en lugar de la habitual para los visitantes, tras una petición realizada por Presidencia del Gobierno y que fue autorizada por la Audiencia Nacional.

Vestido con un traje, se ha bajado de un coche a escasos metros de la puerta y ha entrado tras saludar a los periodistas, bajo gran expectación de medios tanto nacionales como internacionales, numerosa presencia policial y algún grito de "sinvergüenza".

El juez José Luis Calama ha convocado para este miércoles y jueves, a las 9.00 horas, a Zapatero, la Fiscalía y a la acusación popular que lidera el PP, no permitiendo al resto de acusaciones estar presentes en la declaración.

El juez acordó interrogar a Zapatero como presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos".

Además, el expresidente será preguntado por el origen de las joyas que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía descubrió en su despacho y por las que el juez le atribuye presuntos delitos fiscal y de contrabando.