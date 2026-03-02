Zapatero no descarta acudir al TC por las preguntas "incriminatorias" en la comisión del Senado del 'caso Koldo'

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no ha descartado acudir en amparo al Tribunal Constitucional por las preguntas "incriminatorias" que los grupos parlamentarios le dirijan en la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo', donde comparece este lunes, y ha dicho ser víctima de una investigación "prospectiva" y de una persecución "arbitraria".

Al inicio de su intervención, Zapatero ha subrayado que acudía al Senado "cumpliendo con un deber constitucional" de comparecer y de "decir la verdad", pero dejando claro que no tiene desde hace 14 años "ninguna responsabilidad pública" y que, por tanto, en la comisión de investigación no se le podía exigir nada.

LAS "IRREGULARIDADES" DE LA CONVOCATORIA

Tras poner de relieve las "irregularidades" de la convocatorias de esta comparecencia, que se ha hecho por "urgencia" y sin especificar el tema por el que se le citaba, en contra de la doctrina del TC, el expresidente ha evocado una sentencia del Alto Tribunal que limita "mucho" lo que representa la tarea de las comisiones de investigaciones, en favor de la presunción de inocencia extraprocesal.

Esto es, limita la labor de las comisiones de investigación, tanto en el proceso de comparecencias, de interrogatorios, como en las conclusiones, hasta el punto que la sentencia citada anuló unas preguntas porque tenían un carácter "mínimamente incriminatorio".

Tras reseñar que el derecho a la defensa en un proceso judicial tiene unas garantías "poderosas", al contrario de lo que ocurre en estas comisiones donde uno acude sin abogado, Zapatero ha avisado de que no descarta ejercer sus derechos constitucionales de acudir en amparo ante el máximo intérprete de la Carta Magna en caso de percibir cualquier atisbo de incriminación.

Zapatero ha dicho que "siempre es aconsejable la contención en la vida en general y en la vida política porque "las exageraciones acaban mal" y, en este sentido, ha reconocido estar "preocupado" por la polarización "tan terrible" que se está viviendo en España, así como de la pérdida del respeto a las reglas del procedimiento democrático.

Como es el hecho de injuriar, calumniar, difamar o dar por buena la primera información que se publica en un medio de comunicación, ha indicado en alusión velada al PP. "Y ya no lo digo por mi, que tengo ya la piel curtida", ha puntualizado.

DESACREDITANDO NO SE GANA

Zapatero ha hecho hincapié en que él procuró ser un presidente "respetuoso" con las reglas democráticas para apuntar que cuando uno tiene poder, tanto en el Gobierno como en la oposición, es cuando se ve el estilo y la profundidad democráticas. "Y estoy convencido de que nunca se gana desacreditando al contrario, sobre todo a personas honestas y decentes, y con un servicio al país incuestionable", se ha autodefendido.

En este punto, dirigiéndose a la bancada 'popular', Zapatero ha asegurado que ha procurado "siempre" respetar a todos los expresidentes del Gobierno 'populares' y a sus dirigentes y les ha llamado a hacer una reflexión "colectiva" para poner fin a esta deriva.

Sobre todo después de conocer que, en el marco de la comisión de investigación, el PP ha pedido un listado de datos sobre los bienes e inmuebles que posee en China y Venezuela. Además de considerar que se trata de una lista "fake", ha apuntado que también es "completamente ilegal" porque se trata de "una investigación prospectiva que ni siquiera un juez podría hacer".