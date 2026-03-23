Zapatero reivindica su amistad con Delcy y Jorge Rodríguez: "Han trabajado siempre para que hubiera diálogo"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reivindicado su amistad personal con la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, asegurando que siempre han estado "a su lado", intentando "que esa política de represión no se consumara".

"Han trabajado siempre para que hubiera diálogo y para que lo que es la política de presos no fuera la que es. Eso es mi testimonio, mi vivencia", ha defendido el expresidente en una entrevista en 'Onda Cero', que ha recogido Europa Press, en la que ha insistido en que los hermanos Rodríguez le han apoyado en la tarea de liberar presos "en un contexto difícil" pese a que eran leales al régimen de Nicolás Maduro.

"Pero yo sabía muy bien por qué trabajaba, siempre intentando que no se consumaran determinadas cosas. Lo saben perfectamente los opositores. Cuando Venezuela se estabilice podrán hablar más tranquilamente", ha explicado, en referencia a Delcy Rodríguez.

Así, ha insistido en defender la confianza y amistad que tiene con los Rodríguez. "No la voy a negar, sería ridículo y absurdo, porque me han ayudado y yo les he ayudado a ellos. Algún día esto se sabrá en la historia", ha dicho Zapatero, que también ha destacado su tarea "gigantesca, de esfuerzo" y "sin percibir nada" por intentar que Venezuela no acabara en una guerra civil y "por liberar a cientos de presos".

Dicho esto, el expresidente socialista ha recordado la tarea de diálogo que "intensamente" realizó en Venezuela entre los años 2016 y 2019, con una actitud "siempre con la oposición y con el gobierno de diálogo, de entendimiento, de respeto, de convicción". Además, ha negado que la liberación de presos incluyera el compromiso de que abandonaran la actividad política o el país.

TRABAJO DE CONSULTOR

Por otra parte, Zapatero ha explicado que se le pidió labores de consultoría en Análisis Relevante, la empresa investigada en el 'caso Plus Ultra' cuyo socio mayoritario es Julio Martínez, cuando está "en fase de proceso de constitución", a la vez que ha negado que tuviera intención de formar parte como socio.

"No formo parte de ninguna sociedad. Y, además, no he constituido nunca una sociedad", ha enfatizado, dejando claro que trabajó como autónomo "porque es mucho más claro". "Siempre he querido ser absolutamente directo, limpio, transparente. Pagar el 42 en lugar del 25. Es público que esto es así, sobre todo cuando haces una actividad de asesoramiento, de conferencias", ha aclarado.

Así, el exjefe del Ejecutivo ha asegurado que facturó y declaró "con la más absoluta legalidad" como consultor y declaró el IRPF. "Y punto", ha expresado, para después insistir en que prestó sus servicios con "intensidad".

Por último, Zapatero ha asegurado que no tiene "el dato" sobre "quiénes" eran los clientes de Análisis Relevante porque no pertenece a esa sociedad, si bien ha indicado que conocía que Julio Martínez tenía relación con Plus Ultra. "No tengo los detalles de la relación que cada consultora tiene con posibles clientes o con posibles empresas", ha zanjado.