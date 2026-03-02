Zapatero respalda la posición del Gobierno ante la guerra de Irán y hace un llamamiento al "diálogo" y a la "prudencia"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha respaldado la posición adoptada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ante el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior reacción iraní, defendiendo una respuesta basada en la "prudencia" y el "diálogo" frente al conflicto.

"Yo creo que la respuesta que está teniendo España es razonable. Prudencia, llamada al diálogo", ha afirmado Zapatero después de su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', al ser preguntado por la postura de España ante la guerra en esta región.

Estas palabras se producen después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hiciera un llamamiento a "detener de inmediato la espiral" de violencia desencadenada tras este enfrentamiento en Oriente Próximo.

Asimismo, en un mensaje publicado en la red social 'X', Sánchez reclamó volver "al marco de la diplomacia y el diálogo" debido a que, a su juicio, "la violencia solo genera más violencia".

En este contexto, el expresidente socialista ha avalado la línea mantenida por el Gobierno, insistiendo en que España debe apostar por una posición de "diálogo" y "prudencia".