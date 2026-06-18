Zapatero, sobre si ordenó crear una empresa 'offshore': "Nunca he hablado con nadie, ni sé lo que es"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez del 'caso Plus Ultra'- CESAR VALLEJO RODRIGUEZ

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero aseguró ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, que "nunca" habló "con nadie" de nada relacionado con "una sociedad 'offshore'" y que, de hecho, según remarcó, no sabe lo que es. "Jamás en mi vida he oído hablar de una sociedad 'offshore'", señaló.

"Es una de las cosas que cuando leí el auto de imputación más me sorprendió, hasta límites insospechados, porque se dice que yo di directrices para la constitución de sociedades 'offshore'. Se dice así. Yo no he hablado nunca con nadie de una sociedad 'offshore', ni sé lo que es", expresó Zapatero durante su declaración como investigado ante el instructor del caso, según un audio del interrogatorio al que ha tenido acceso Europa Press.

Zapatero, ante el juez sobre si ordenó crear una empresa 'offshore': "Nunca he hablado con nadie, ni sé lo que es" https://t.co/qaP7MoQ1gD pic.twitter.com/7pkR7iEKaI — Europa Press (@europapress) June 18, 2026

El expresidente fue citado este miércoles como investigado en la causa sobre presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia. El juez sitúa al expresidente como líder de una presunta red que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir en dicha concesión.

Así fue como Zapatero replicó a una de las afirmaciones realizadas por Calama en el auto por el que le imputó, en el que el juez apuntó que el expresidente habría dado instrucciones para la creación de una mercantil instrumental en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) con la que canalizar el cobro de 530.000 euros por el rescate.

Según el juez, hubo una comida entre el empresario Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero e investigado en la misma causa, y Tomás Guerrero, a quien el expresidente calificó como "un compañero del PSOE". Para la celebración de esa cita "intervino" el entorno del presidente: primero su secretaria, Gertrudis Alcázar, que se encargó de "avisar" a Julio Martínez, y luego un escolta del exdirigente socialista, que fue quien hizo la reserva.

"Y al día siguiente, Tomás Guerrero está informando de toda la documentación que se necesita para constituir una sociedad. Es llamativo", adujo el magistrado instructor del caso, a lo que Zapatero respondió reiterando que nunca había hablado "con nadie" de una sociedad 'offshore'.

NEGÓ HABER RECIBIDO INGRESOS DE LA EMPRESA DE SUS HIJAS

Otro de los temas tratados en el interrogatorio fue el papel de What The Fav, la empresa de las hijas del expresidente --que, junto a su secretaria, han sido imputadas este jueves--, en la presunta trama.

Preguntado por su abogado sobre la actividad de esta sociedad, Zapatero señaló que "se dedica al marketing digital, a edición de vídeos" y al "seguimiento de comunicación". "Muy especialmente al ámbito de los 'game sports'", matizó.

Y sobre si sabía si What The Fav tenía empleados y actividad, el expresidente respondió que "sí, claro", y que "también tiene trabajadores externos", esto es, "'freelance' que contribuyen y hacen trabajos".

En este sentido, aseguró que tenía otros clientes además de Análisis Relevante, empresa de Julio Martínez Martínez, si bien quiso aclarar que la mercantil de sus hijas "no" percibió ingresos de esa sociedad.

PROPUSO "UNA COLABORACIÓN FORMAL" CON ANÁLISIS RELEVANTE

De uno de los informes remitidos al juez Calama por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se desprende que Zapatero habría recibido 1.525.078 euros entre los remitidos por Análisis Relevante y el resto de empresas que se investigan.

También señaló que esas mismas sociedades pagaron a What The Fav un total de 423.779 euros, por lo que Calama cifró los fondos recibidos por el "entorno" del expresidente en 1.948.857 euros.

Zapatero reconoció al magistrado que fue él quien le propuso a Julio Martínez que sus hijas podían "prestar una colaboración formal con Análisis Relevante" con su agencia digital de comunicación.

El expresidente defendió que sus hijas "trabajan bien" y "tienen trabajadores". "Y precisamente por ser quienes son, nunca han concursado a una administración pública, y podrían haberlo hecho, pero nunca han tenido un contrato con una administración pública", agregó.

"RADICALMENTE FALSO" QUE JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ SEA SU TESTAFERRO

Zapatero relató que conoció a Julio Martínez Martínez, con quien ha mantenido "una buena amistad", en 2011, y que en 2020 comenzó "una relación profesional" con él y su empresa Análisis Relevante realizando labores de "consultor principal".

Asimismo, indicó que no firmó ningún contrato con dicha consultora, sino que era "un acuerdo, dada la confianza" que tenía con Martínez. Por su parte, el juez le replicó que eso no era "normal": "Obviamente es mi opinión, y normalmente también la de Hacienda", subrayó Calama. El acuerdo incluía un pago anual de 90.000 euros, dijo Zapatero.

A preguntas de su abogado, el expresidente señaló que Julio Martínez Martínez nunca ha sido su "asistente" ni su "testaferro". "Es radicalmente falso", resolvió, indicando además que nunca le "insinuó nada que tuviera que ver con una situación de ilegalidad".

El juez expuso que "desde el punto de vista de los gastos y de los ingresos" de Análisis Relevante, la empresa "no sería nada" sin Zapatero, y que sin él la empresa hubiera quebrado. "¿Qué interés tenía en constituir Análisis Relevante si usted controlaba los clientes y retribuía el dinero?", preguntó Calama.

Zapatero respondió de forma contundente que él "no controlaba a los clientes", aunque reconoció que estos acudían a la empresa porque él era "el consultor principal". Además, explicó que interactuó con "casi todos" los clientes de la consultora a excepción de Plus Ultra, porque Martínez Martínez "cuajó una relación de otra naturaleza", "más intensa", dijo.

Asimismo, señaló que solo tuvo una reunión con el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en 2024, y subrayó que no hizo "ningún informe individualizado" para la aerolínea, sino que los hizo a través de Análisis Relevante.

"Solamente estuve con el señor Julio Martínez Sola en un almuerzo en el 2024. No conocía quiénes eran la composición de la dirección, de la estructura, ni del accionariado de Plus Ultra", añadió.