Zapatero ve "insólito" que un jurado pueda juzgar a Begoña Gómez y sostiene que "no hay nada" en el caso

Cree "otro proceso extraño" el caso contra el fiscal y reprocha al PP que "se aferre a las togas" en vez de lanzar un proyecto político

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha calificado este jueves de "insólito" el procedimiento judicial que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, y le sorprende la posibilidad de que pueda ser juzgada por un jurado popular en caso de que se le abra juicio oral por un delito de malversación.

En declaraciones a los periodistas tras dar una conferencia en el encuentro 'China-Europe Talent Forum', celebrado en el Hotel Ritz de Madrid, Zapatero ha insistido en que se trata de un caso judicial en el que "no hay nada, absolutamente nada" y ha añadido que como expresidente tiene "autoridad" para decirlo.

"Hay dos cosas que me llaman la atención. La primera de ellas es cómo los dirigentes del Partido Popular se agarran de la chaqueta del juez Peinado buscando una oportunidad quizá por la falta de proyecto que tienen. Y, en segundo lugar, ¿por qué se le llama al Tribunal del Jurado jurado popular? Me sorprende que sea un jurado", ha subrayado.

LAS ESPOSAS DE PRESIDENTES HAN TENIDO SIEMPRE ASISTENTES

En esta línea, Zapatero ha explicado que todos saben que las mujeres de los presidentes han tenido todas asistentes o asistentes y "ayudan en todo lo que pueden". Según ha indicado, estos trabajadores necesitan contar con la "confianza y seguridad" de las personas con las que trabajan, "por razones obvias".

El dirigente socialista ha denunciado la "ofensiva" que, a su juicio, sufre Pedro Sánchez, aseguran que no ha habido ningún presidente que haya tenido una oposición "tan tremenda", aseguró.

En este aspecto, Zapatero ha apuntado que la familia de los mandatarios deberían estar "fuera del juego político" y que en su etapa como jefe del Ejecutivo "jamás se me ocurrió pensar" en la familia de sus antecesores. "Es que ni pensar, más bien respetar y desear que les vaya bien", ha añadido.

En relación con la situación actual, José Luis Rodríguez Zapatero ha aseverado que "todo el mundo sabe que ni Begoña Gómez ni el hermano del presidente Sánchez estarían con problemas si no fueran porque son hermano y la mujer del presidente". Por ello, ha criticado que "se haya pasado esa línea" dentro del "mal tiempo" en el que, en su opinión, vive la política española.

YA NO HAY DIÁLOGO ENTRE RIVALES

El expresidente ha lamentado que lo que ocurre "polariza y dificulta mucho la relación" entre los partidos y que tanto en su etapa como líder de la oposición como presidente apostó por el diálogo con sus rivales política, algo que ha definido como "fundamental".

Por otro lado, preguntado por el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, Zapatero lo ha definido como "otro proceso extraño".

"Vamos a ver lo que hace la sala segunda del Tribunal Supremo, pero a mí me llama la atención cómo el PP se aferra a este caso. Hagan política, presenten un proyecto a los españoles, ayuden algo al país, en vez de agarrarse a las togas, a ver si así pueden. Yo entiendo que les cuesta porque el presidente Sánchez les ha derrotado varias veces en las urnas en el Parlamento y va a seguir pasando", ha apostillado.