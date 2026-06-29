Zarrías asegura que sus vínculos con el PSOE son "claros" y niega haber contratado a Leire Díez para entorpecer causas

Archivo - El exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, a su llegada para declarar como testigo en el juicio por el caso ‘Leire Díez’, en los juzgados de Plaza Castilla, a 16 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente de Andalucía Gaspar Zarrías ha señalado que sus vínculos "contractuales" con el PSOE son "claros, completamente regulares y ajenos a cualquier anormalidad", al tiempo que ha rechazado que contratara a la exmilitante socialista Leire Díez con el fin de entorpecer causas judiciales.

Así lo ha hecho en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, dirigido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga una presunta operativa para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, en la que habrían participado Zarrías, el exsecretario de Organización Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez --todos ellos, imputados--, entre otros.

En el escrito, Zarrías reproduce lo que declaró como testigo ante el juez de Plaza de Castilla, esto es, que contrató a Díez durante cuatro meses para que investigase si el caso de los ERE en Andalucía --donde Zarrías fue acusado-- fue un "montaje policial".

Así, continúa, al cabo de cuatro meses, la exmilitante le entregó un 'pendrive' con el resultado de sus investigaciones, el cual le "defraudó notablemente", por lo que rescindió su contrato.

Dicho esto, Zarrías manifiesta que su presunta implicación en un delito de organización criminal "no tiene sentido" porque su intervención en la supuesta trama se limitó a "cuatro meses".

Y relata que, para contratar a Díez, "no se concertó con nadie" de la supuesta organización, de la que, asegura, "no conoce a nadie" más allá "de las personas que le unen vínculos orgánicos en el partido", como a Santos Cerdán.

Sobre su relación con el Partido Socialista, ha dicho que sus vínculos contractuales "son claros, completamente regulares y ajenos a cualquier anormalidad o sospecha".

"Se trata de una relación larga, documentada en varios contratos que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo, con los distintos objetos que vienen recogidos en su tenor y que se vieron reflejados en una facturación, pública y declarada, tanto con el Partido Socialista de Andalucía como con el PSOE nacional", ha explicado.

SE MUESTRA CONTRARIO A QUE SE UNIFIQUE EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Por otro lado, el exdirigente andaluz ha señalado que "se pretende quitarle la llevanza del asunto al juez competente", a sus ojos, el titular de la Plaza 9 de Plaza de Castilla, donde no está imputado.

"Ninguno de los delitos investigados es competencia de esta Audiencia Nacional; los hechos estaban delimitados desde hace tiempo como objeto procesal de unas diligencias previas tramitadas por un juzgado de Madrid; la ampliación del objeto de esta causa es, por tanto, irregular, más allá de la extraña 'cristalización en racimo' que parece defenderse y la reflexión relativa a que esta Audiencia tendría más medios no deja de ser sorprendente, aparte de legalmente extravagante y atípica", ha abundado.

Y critica que el Ministerio Público "se apresuró a pedir al juez que requiriese al juzgado de Plaza de Castilla que dejara de investigar y se inhibiese ante la Audiencia Nacional, en la evidencia, imposible de disimular, de que estábamos ante una clara 'identidad de objeto'".

"Para justificar esta desviación de rumbo, con el consiguiente desembarco en esta causa de unos hechos investigados en otra sede, la Fiscalía emplea la ya feliz expresión de 'cristalización progresiva' del procedimiento, que deja el proceso penal sin objeto definido y al albur de un escrutinio prospectivo cercano, si no indistinguible, a las causas generales", señala.

Zarrías fue imputado por Pedraz en el marco de la investigación de presuntos pagos desde el PSOE a la presunta trama que busca información sensible de jueces y altos mandos policiales y fiscales, al sospechar el juez que su consultora se utilizó para canalizarlos.