Zelenski mantendrá un encuentro con el Rey antes de su reunión con Sánchez en Moncloa

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski (i) y el Rey Felipe VI (d), a pie de pista tras llegar al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 27 de mayo de 2024, en Madrid (España). Esta es la primera visita oficial a España de Zelenski, - Casa de S.M. el Rey - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, mantendrá este martes un encuentro con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, al que seguirá un almuerzo en su honor, antes de reunirse por la tarde con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Palacio de Moncloa, donde ambos comparecerán posteriormente ante los medios de comunicación.

En un comunicado, Moncloa ha detallado la tercera visita que el mandatario internacional realizará en nuestro país, un encuentro en Madrid que, según han defendido desde el Gobierno, "será una ocasión para reafirmar el compromiso de España con Ucrania en todos los ámbitos". Zelenski tiene este lunes una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, según informó el Palacio del Elíseo.

En el marco de la visita, el presidente ucraniano será recibido por Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, a las 17.00 horas, "para abordar cuestiones de interés común". Asimismo, el Rey mantendrá un encuentro con Zelenski, en el Palacio de la Zarzuela a las 13.30 horas, al que seguirá un almuerzo.

Zelenski tenía previsto realizar un viaje a España en abril de este año que tuvo que suspender para asistir al funeral del Papa Francisco en Ciudad del Vaticano.

En su primer visita a España, Zelenski firmó con Sánchez en el Palacio de Moncloa un acuerdo bilateral de seguridad y defensa que se extendió a ámbitos como la asistencia humanitaria, la reconstrucción del país y "la búsqueda de una paz justa y duradera basada en el derecho internacional". Asimismo, los Reyes de España organizaron un almuerzo de honor con el mandatario internacional en el Palacio Real.

Tras el inicio de la guerra, el mandatario ucraniano también intervino en una Pleno extraordinario del Congreso en abril de 2022 por videoconferencia, pero no fue hasta mayo de 2024 cuando acudió presencialmente a la Carrera de San Jerónimo, en el curso de una visita de estado.