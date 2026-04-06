El 13 de abril finaliza el plazo de presentación a los Premios Príncipe de Viana y del Talento Artístico 2026

Archivo - Entrega del Premio Príncipe de Viana del año 2025 a los cineastas Amaia Remírez y Raúl de la Fuente - IRATI AIZPURUA - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El plazo de presentación de candidaturas del Premio Príncipe de Viana de la Cultura y del Premio para la Promoción del Talento Artístico finaliza el próximo lunes, 13 de abril.

Según han destacado desde el Gobierno de Navarra en una nota, las propuestas que las personas y entidades interesadas quieran realizar podrán registrarse tanto por vía telemática como postal o presencial, ante el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo (C/ Navarrería, 39-1º 31001 Pamplona).

En el caso del Premio Príncipe de Viana, está habilitada la dirección electrónica premioprincipedeviana@navarra.es. En el caso de optar por el envío por correo certificado, se deberá anotar en el sobre la siguiente indicación: 'Premio Príncipe de Viana de la Cultura 2026'.

Podrán presentar candidaturas de forma individual los miembros del Consejo Navarro de la Cultura y de las Artes, pero también otras entidades como instituciones públicas, entidades educativas, culturales y sociales y ONGs legalmente constituidas de cualquier país, así como aquellas personalidades a quienes la organización invite.

El jurado, por su parte, estará formado por los miembros del Consejo Navarro de la Cultura y de las Artes, que valorará los méritos relevantes que concurran en cada candidatura. La información sobre la presentación de candidaturas se encuentra en la ficha electrónica habilitada en el catálogo de trámites del Gobierno de Navarra.

Por su parte, si se desea presentar una candidatura para el Premio a la Promoción del Talento Artístico, se puede optar por enviarla por correo electrónico a través del mail dg.cultura.ipv@navarra.es. Si se envía por vía postal, se debe indicar el siguiente texto en el sobre: 'Premio a la Promoción del Talento Artístico 2026'.

Pueden presentar candidaturas los jóvenes de entre 18 y 30 años de edad con residencia legal en Navarra, así como las entidades, legalmente constituidas, compuestas por personas que cumplan estos requisitos.

En caso de no tener residencia legal en la Comunidad foral, deberá acreditarse que la persona candidata ha participado en proyectos o actividades relacionados o vinculados con Navarra.

Al igual que en el caso anterior, las personas que deseen ampliar la información respecto a este galardón podrán hacerlo consultando la ficha electrónica habilitada a tal efecto en el catálogo de trámites del Ejecutivo foral.