Unos 147.000 trabajadores del sector privado podrían beneficiarse en Navarra de la reducción de la jornada a 37,5 horas

PAMPLONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 147.000 personas que trabajan a jornada completa en el sector privado podrían beneficiarse en Navarra de la reducción de la jornada a 37,5 horas, según un estudio a nivel nacional que ha elaborado CCOO para analizar el 'Impacto de la reducción de la jornada laboral'. Con los microdatos de la EPA del tercer trimestre de 2023, ha expuesto el sindicato, se puede aproximar la cifra de población asalariada que se vería beneficiada por la reducción de la jornada legal máxima a 37,5 horas.

Se excluyen del análisis a los asalariados a jornada parcial y a los del sector público, que ya tienen planteada su propia estrategia de reducción de la jornada laboral con un horizonte de 35 horas semanales, y donde ya el 83% tiene pactada una jornada semanal igual o inferior a 37,5 horas. Hay un 88,7% de los trabajadores del sector privado a jornada completa que se verían beneficiados por la reducción de la jornada legal máxima a 37,5 horas semanales. Eso son 10,97 millones de trabajadores.

En el caso de Navarra, son 147.000 personas las que trabajan a jornada completa en el sector privado, un 86,6%, que podrían beneficiarse de la medida.

SEGÚN SEXO, EDAD Y COMUNIDADES

Según el estudio, la reducción de la jornada legal beneficiaría a la gran mayoría de mujeres y hombres asalariados, pero no con la misma intensidad. Un 93,2% de los hombres a jornada completa y un 82,1% de las mujeres a jornada completa se verían beneficiados por esta medida. La diferencia radica en que las mujeres asalariadas a jornada completa en el sector privado ya se ubican en mayor medida que los hombres en empleos con una jornada pactada que no supera las 37,5 horas.

En cuanto a la edad, un 87,3% de la población asalariada joven (16 a 29 años) y un 88,9% de la población de 30 años y más se verían beneficiados por la reducción de la jornada legal máxima a 37,5 horas.

El estudio determina que un 89,4% de la población asalariada con contrato indefinido y un 83,1% de los asalariados con contrato temporal se verían beneficiados por la reducción de la jornada legal máxima.

Las comunidades donde un porcentaje más alto de su población asalariada privada a jornada completa se vería beneficiada por la reducción de la jornada laboral máxima son La Rioja (92,1%), Galicia (92%) y Castilla-La Mancha (92%).

Por el contrario, Ceuta (70,8%), Melilla (73,1%), País Vasco (83,2%) o Andalucía (84,9%) son los territorios donde menos porcentaje de su población asalariada privada a jornada completa se vería beneficiada, ya que es donde más alto es el porcentaje de asalariados del sector privado que ya tienen pactada una jornada inferior o igual a 37,5 horas.

Las ocupaciones de trabajadores cualificados de la industria y la construcción (97,2%) y operadores de instalaciones y maquinaria y montadores (96,4%) es donde una mayor proporción de sus asalariados se beneficiaría de la reducción de la jornada laboral máxima.

Por el contrario, técnicos y profesionales superiores (82,3%), ocupaciones elementales (84,5%) y trabajadores de los servicios (84,8%) es donde un porcentaje más reducido de los asalariados privados a jornada completa se beneficiaría de la medida.

Los sectores donde un mayor porcentaje de su población asalariada se vería potencialmente beneficiada por la reducción de la jornada legal máxima son industria manufacturera (97,9%), construcción (97,8%), industrias extractivas (94,3%) y transporte y almacenamiento (92,4%).

Por el contrario, los sectores privados donde un mayor porcentaje de sus asalariados no se verían beneficiados al tener ya una jornada pactada que no supera las 37,5 horas son educación (52,3%), administración pública y seguridad social (53,4%) o sanidad y servicios sociales (72,1%). En estos sectores ya es elevado el porcentaje de asalariados privados cuya jornada completa pactada ya no supera las 37,5 horas semanales.