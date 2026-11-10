Unas 15 personas pernoctan frente al Ayuntamiento de Pamplona en una acampada convocada contra el desalojo de Aranzadi

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 15 personas han pasado la noche instaladas frente al Ayuntamiento de Pamplona, en una acampada convocada por colectivos sociales en contra del desalojo, el pasado 19 de octubre, de unas treinta personas que vivían en el frontón de Aranzadi.

Según han informado en un comunicado desde Derecho a techo-Negu gorriak, estas 15 personas han pernoctado frente al Consistorio "sin que se haya producido desalojo, pese a que la Policía Municipal ordenó levantar las tiendas y multó a nueve personas, con sanciones de entre 60 y 150 euros".

La acción, convocada por organizaciones sociales, sindicales y vecinales, pretende que la ciudadanía "vea lo que ocurre cada noche: hay personas que duermen en la calle". Su lema es 'Hay gente que acampa 365 días al año'.

La jornada había comenzado a las 18 horas con una mesa frente al Ayuntamiento para recoger material de acampada. Entre las 18 y las 20 horas se recibieron unos 20 sacos de dormir, 10 tiendas de campaña, 20 mantas, botas y otros materiales.

A las 18.30 horas, Tere González y Alba Schiaffino, en nombre de las entidades convocantes, dieron lectura a un comunicado. Hacia las 19.30 horas se repartieron la comida aportada por Apoyo Mutuo y el material recogido, y comenzó el despliegue de las tiendas, "con naturalidad y a la vista de la Policía Municipal y de la Policía Nacional".

Se montaron unas diez tiendas, y unas quince personas "manifestaron su disposición a quedarse a dormir, arropadas por unas doscientas personas que sostenían las pancartas". Entre ellas había una treintena de personas migrantes que duermen en la calle.

Como lemas figuraban 'El Ayuntamiento desaloja a orillas del Arga', 'Solidaridad con la juventud trabajadora migrante', 'Error 404: vivienda digna not found' y 'Reveillez vous', además de 'Elkarlaguntza ala ezerrez', en euskera, y 'Practicando el apoyo mutuo juntas', en árabe.

A las 20 horas, la Policía Municipal interpuso una multa por colocar una pancarta en el vallado del encierro. Con las tiendas ya montadas, junto a una jaima aportada por Matalaz, la concentración continuó con un taller de pancartas y la edición de vídeo, "con unas cuarenta personas que seguían arropándola".

A las 21 horas, la Policía Municipal "intervino en la acampada, pidió que se levantaran las tiendas y amenazó con llevarse todo el material". Se multó a nueve personas, una por tienda, con sanciones de entre 60 y 150 euros. Unas quince personas permanecieron en la acampada para pasar la noche.

La acción "responde al desalojo, el 19 de octubre, de unas treinta personas que vivían en el frontón de Aranzadi, a las que el Ayuntamiento ofreció, en el mejor de los casos, tres noches de albergue o un billete de autobús para abandonar la ciudad". Este desalojo "guarda relación con el del Convento de Aranzadi en abril de 2026, cuando se desalojó a unas 140 personas que convivían allí".

Las organizaciones convocantes critican que "el Ayuntamiento y el Gobierno foral disponen de decenas de edificios vacíos o infrautilizados, entre ellos Jesús y María y Damas Apostólicas, que podrían utilizarse como albergue de forma inmediata".

En este sentido, reclaman la "apertura inmediata" de los edificios y albergues vacíos; alternativas habitacionales "dignas y estables, y no tres días de albergue y billetes de autobús"; la devolución de las pertenencias y la documentación a las personas desalojadas; y "el fin del acoso policial a las personas en situación de calle y a las personas migradas o racializadas".

La acampada se mantendrá hasta la mañana del 11 de noviembre, día de la huelga general por la vivienda. La acampada se sumará entonces a las manifestaciones y acciones de la huelga general.

Las organizaciones convocantes son Alde Zaharreko Kluba, Apoyo Mutuo / Elkarri Laguntza, Arriasko, Asamblea del Padrón / Erroldaren Batzarra, CGT, Elkarte, Haritu, Haustura Txantreako Gazte Asamblada, Itaka Escolapios, Matalaz, Negu Gorriak / Derecho a Techo, Oxfam Intermón, PIM-MIG, Salhaketa Nafarroa y SOS Racismo Nafarroa.