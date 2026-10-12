El 24 de octubre se realizará una jornada de voluntariado para limpiar el monte Ezkaba

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona llevará a cabo el sábado 24 de octubre una jornada de voluntariado para limpiar el monte Ezkaba con el objetivo de recoger los residuos existentes en la zona.

La actividad comenzará con la salida de los voluntarios desde las diferentes localidades del entorno del monte. La organización señalizará diferentes puntos de acceso al monte donde el personal de coordinación local les hará entrega de bolsas de basura, guantes, pinzas y chalecos.

Los puntos y horas de salida serán los siguientes: Aizoáin, 10 horas, en el frontón; Ansoáin, 10.30 horas, en el aparcamiento del Casco Antiguo; Arre, 9.30 horas, en Muebles Rey; Artica, 10 horas, en la Casa de Cultura; Azoz, 10 horas, en la parada de autobús; Berriosuso, a las 10 horas, en la iglesia; Berriozar, 10 horas, en el Aula de la Naturaleza; Huarte, 10 horas, en el Área de Urbi; Orrio, 10.30 horas, en la piscina; Pamplona, 10 horas, en la pasarela del psiquiátrico; Villava, 10 horas, en el Hotel Villava, y Unzu, 10 horas, en la iglesia.

La jornada finalizará en la cima del monte Ezkaba, donde se invitará a un almuerzo a todas las personas participantes. Las entidades convocantes del auzolan son los municipios de Ansoáin, Berrioplano, Berriozar, Ezcabarte, Huarte, Juslapeña, Pamplona y Villava, los concejos de Aizoáin, Arre, Artica, Azoz, Berriosuso, Cildoz, Orrio y Unzu, así como la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Las personas participantes en el grupo de Villava y Huarte disfrutarán del almuerzo en una ubicación del entorno de estas localidades que se informará a través de los voluntarios. Este encuentro para la limpieza del monte tiene como precedentes las jornadas realizadas en 2016, 2021, 2023, 2024 y 2025. Para participar en el auzolan del próximo sábado 24 de octubre será necesario inscribirse en el área de actividades de la web de la Mancomunidad, www.mcp.es. El plazo estará abierto hasta el jueves 22 de octubre a las 14 horas.