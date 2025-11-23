Un 30% de los navarros aprovecharán el Black Friday para hacer compras

PAMPLONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 30% de los navarros va a realizar compras durante el llamado Black Friday, según la última encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache. Un porcentaje de personas que ha aumentado trece puntos en los dos últimos años.

En este sentido, Irache ha llamado a "llevar a cabo un consumo responsables y atenerse a las necesidades, no dejarse llevar por la primera oferta que se vea, comparar establecimientos, verificar que los descuentos anunciados suponen una rebaja real del precio y valorar la relación entre el coste, la calidad y las prestaciones de los productos".

En una nota de prensa, la asociación ha indicado que algunos consumidores han mostrado otros años su malestar porque "dicen que el descuento se ha aplicado realmente sobre un precio encarecido anteriormente". En principio, la normativa española obliga a que en los descuentos promocionados se haga constar "con claridad" el precio promocionado junto al precio anterior, "que debe ser el menor precio aplicado al producto en los treinta días precedentes".

Además del encarecimiento previo de los precios, otras estrategias de algunos comercios es "ofrecer descuentos atractivos, pero solo en algunos precios, de tal manera que se transmita una rebaja general y notable de los precios, cuando en los demás productos el coste se mantiene igual o parecido".

Por otro lado, si se compra algo por internet, Irache recomienda "concretar la fecha de entrega y la penalización en caso de incumplimiento", algo "especialmente importante en estas promociones, cuando muchas personas compran ahora muchos productos, por su menor precio, para regalos en las próximas fiestas de Navidad".

Asimismo, aunque la legislación foral indica que "el comerciante deberá contar con las existencias suficientes para satisfacer la demanda previsible de los consumidores", Irache asegura que todos los años hay consumidores a quienes "les dicen que no queda ya el producto". Si hay falta de existencias, el comercio "nos deberá informar y podremos exigir la devolución del dinero".

También es conveniente preguntar e informarse por el plazo en el que va a durar la promoción. Igualmente, ha advertido ante la "estrategia comercial de poner una cuenta atrás de una oferta" que "no siempre es real, y a veces la oferta se prorroga o incluso el precio se rebaja aún más".

Finalmente, Irache ha recordado que los consumidores online tienen catorce días para desistir de la compra desde que reciben el producto y ha subrayado que "le asisten los mismos derechos que en las compras en el establecimiento". Eso sí, para ello debe asegurarse de que el establecimiento vendedor está situado en la Unión Europea. En algunas compras que se realizan a través de intermediarios "se produce confusión porque el vendedor no es la plataforma sino un tercer comercio".