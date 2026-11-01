El 31% de los navarros ha pensado en instalar paneles solares en su casa o comunidad de vecinos

Archivo - Paneles solares en una vivienda. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 31% de los ciudadanos han pensado en instalar paneles solares en su casa o comunidad de vecinos, según señala una encuesta encargada por la Asociación de Consumidores de Navarra Irache, que recomienda pedir un estudio previo y comparar presupuestos, revisar las condiciones del contrato e informarse sobre las posibles ayudas a las que se puede acoger.

Según indica la asociación, en una vivienda unifamiliar con paneles solares el ahorro medio anual "puede acercarse a los 1.000 euros". El coste de la instalación "puede oscilar entre 4.000 euros y 8.500 euros, aunque es muy variable y puede subir especialmente si se incluyen baterías de almacenamiento".

Irache recomienda, como primer paso, encargar un estudio previo a una instaladora para que analice qué tipo de instalación puede ser la más conveniente o qué opciones hay para la vivienda y la productividad que se puede conseguir. Este estudio deberá tener en cuenta varios aspectos como la orientación de la vivienda, su ubicación climática, la posición e inclinación del tejado (si es que se va a colocar en él) o la existencia de elementos de sombreado cercanos que puedan afectar, por ejemplo.

Posteriormente, aconseja encargar presupuesto en varias empresas instaladoras, que debería incluir todos los aspectos, como el coste detallado, plazo de ejecución, posibles ayudas o productividad estimada.

Irache señala que es conveniente que en el presupuesto y contrato se incluya una estimación aproximada de la productividad, "así el consumidor podrá hacerse una idea de cuánta energía le van a aportar los paneles".

Otro aspecto importante antes de firmar el contrato es que "se ofrezcan explicaciones que el consumidor pueda entender sobre cómo va a ser la instalación de los paneles y las conexiones entre estos, el inversor de energía, los protectores o el contador de la casa, así como planos visuales que muestren al consumidor el aspecto estético con que quedará la vivienda una vez puesta la instalación".

Para iniciar la instalación, en Navarra basta con que el consumidor presente en el ayuntamiento correspondiente una declaración responsable, un proyecto técnico firmado por un instalador, el presupuesto de los trabajos y el justificante de pago de las tasas de obras correspondientes.

En principio, la vida de un panel solar puede estar en torno a veinticinco años, si bien puede que con el transcurso de los años el rendimiento vaya disminuyendo. Es habitual que se ofrezcan garantías de diez años o más sobre elementos sueltos como el inversor, las estructuras de anclaje o baterías de almacenamiento. En cuanto a los paneles solares, la garantía puede llegar a los veinticinco años y también es habitual que "se garantice más de un 80% de la productividad prevista".

Por otro lado, Irache recomienda informarse si existen ayudas vigentes antes de contratar la instalación. Si las hay, es importante que en el contrato con la instaladora conste si se va a encargar ella de solicitar y tramitar la ayuda. Si no lo especifica, tendrá que hacerlo el consumidor.

Una vez colocados los paneles solares, la instaladora entregará el certificado a la administración autonómica, que lo registrará y lo comunicará a la distribuidora correspondiente. A partir de aquí, se puede modificar el contrato eléctrico y pasar a uno con compensación por excedentes. De esta manera, se descontará de la factura la energía que va sobrando y se ha vertido a la red general.

AUTOCONSUMO COLECTIVO

Las personas que viven en edificios residenciales colectivos también pueden instalar paneles solares. Para hacerlo, primero deben aprobarlo en junta de propietarios. Si un tercio de vecinos aprueba la instalación de los paneles, tendrán derecho a poner en marcha las obras. El resto de los vecinos que no ha votado a favor no tendrán por qué participar ni pagarlas, aunque tampoco se podrán beneficiar de ellas.

En cambio, si el proyecto es aprobado por la mayoría de los propietarios y el coste de las obras, restando subvenciones y ayudas, no supera doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, el pago será obligatorio para todos los vecinos.

Una vez alcanzada la mayoría necesaria en cada caso, los participantes deberán solicitar presupuesto, elegir la oferta más adecuada y establecer los coeficientes de reparto de la energía producida. Una vez autorizada la instalación, se deben gestionar los contratos de todos los pisos que participan en el autoconsumo colectivo.