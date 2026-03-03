Hasta 45 personas migrantes en situación de vulnerabilidad recibirán formación personalizada a través del proyecto OPEN

Imagen de la visita a las instalaciones del proyecto OPEN - PABLO LASAOSA-AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Hasta 45 personas migrantes en situación de vulnerabilidad recibirán a partir de abril formación personalizada a través del proyecto OPEN, un servicio de centro ocupacional instalado en los locales municipales de Monasterio de Fitero, 13-23.

Es un recurso que busca "la inclusión social y laboral plena, el fomento de la autonomía personal y la regularización administrativa de sus participantes", y está planteado para personas en seguimiento por el sistema, pero que actualmente "se encuentran en una brecha de cobertura de prestaciones". De esta forma, OPEN "vendría a cubrir brecha entre los recursos de emergencia y los programas tradicionales de inserción laboral".

Lo previsto es que hasta 45 personas sean derivadas desde las Unidades de Barrio del Ayuntamiento de Pamplona. La incorporación de participantes comenzará a principios de abril y "se irá completando progresivamente y de forma flexible para ajustar de manera individualizada" itinerarios personalizados de entre cuatro y ocho meses.

En la iniciativa, ideada por Fundación Koine Aequalitas, han participado el Ayuntamiento de Pamplona, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Programa Innova, impulsado por Fundación Caja Navarra y Fundación 'la Caixa'.

Este martes se ha celebrado una jornada de puertas abiertas en los locales municipales representación de las instituciones y entidades que lo han hecho posible: Txema Mauleón, concejal delegado de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona; David Perejil, director general de Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; José Ángel Andrés, presidente de Fundación Caja Navarra, y María José Beriáin, presidenta de Fundación Koine Aequalitas.

El objetivo de esta jornada ha sido dar a conocer el nuevo espacio, sus instalaciones y horarios, explicar su funcionamiento y visibilizar el trabajo de las ocho personas que se encargarán del recurso. El proyecto, "atendiendo al diagnóstico de necesidades ya realizado, buscará especialmente el desarrollo de competencias trasversales, la gestión emocional y el acompañamiento social y jurídico". Los oficios con más presencia en la formación, ajustados a la demanda del mercado, serán electricidad, limpieza y energías renovables.

El proyecto OPEN quiere "promover la autonomía personal, la participación activa y la convivencia intercultural, con un enfoque centrado en las personas, y desarrollado mediante la colaboración entre administraciones públicas y entidades sociales". El modelo de trabajo "está pensado para mantenerse en el tiempo y poderse replicar otros territorios".

LOCALES MUNICIPALES EN CESIÓN TEMPORAL

El convenio firmado en el mes de enero otorga al proyecto OPEN el uso temporal de dos aulas, un despacho y el espacio de cafetería/bar de estos locales, habitualmente destinados a los programas de Formación para el Empleo. El Ayuntamiento de Pamplona permitirá también el uso de la zona de cocina del edificio para el desarrollo de acciones puntuales que no interfieran con otras acciones formativas.

El diseño de este centro de día prelaboral y ocupacional ha sido participado. Hasta 90 intervinientes han colaborado entre personas beneficiarias, entidades sociales y figuras profesionales. En la iniciativa, ideada por Fundación Koine Aequalitas, han participado el Ayuntamiento de Pamplona, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Programa Innova, impulsado por Fundación Caja Navarra y Fundación 'la Caixa'.

UN DIAGNOSTICO "A MEDIDA"

El análisis previo detectó "un aumento del sinhogarismo en la población migrante y dificultades importantes para acceder al empleo, así como la falta de documentación, las barreras idiomáticas o la discriminación". En el estudio se estableció que la formación y el empleo era la tercera necesidad más importante con un 71%, precedida únicamente por los recursos habitacionales (82%) y la salud (76%).

La formación se centrará en oficios, que entre los más demandados destacan electricidad, limpieza y energías renovables. La formación se completará con clases de castellano, asesoramiento jurídico, apoyo emocional y acceso a recursos básicos como internet. El equipo técnico que se encargará estará formado por ocho personas con distintas especialidades: una figura técnica docente, tres figuras profesionales de acompañamiento social, tres referentes comunitarios y una persona con perfil técnico de apoyo.

Durante el turno de intervención de las entidades colaboradoras, la presidenta de Koine, María José Beriáin, ha destacado la importancia de que "esto no solamente sea un proyecto de formación técnica", que también es "importantísimo". "Pero es mucho más, porque es una integración total, para que la persona tenga un espacio tranquilo para abrirse, para entender, para integrarse, para tener esa calma, que es necesaria, para formarse, pero también desde cómo buscamos esas habilidades para impulsar, para crear, para apoyar esas competencias", ha indicado, tras añadir que "lo que a nosotros nos interesa es esa estabilidad y esa creación de un proyecto de vida desde el inicio".

Según han explicado Paula Ruiz, directora de Innovación Social, y Daniel García, técnico de proyectos, ambos de Fundación Koine Aequalitas, los perfiles de los usuarios son personas migrantes a partir de 18 años, en situación de alta vulnerabilidad. Cada persona usuaria "tiene unos objetivos para hacer un itinerario", por lo que "dependiendo de sus necesidades, intentaremos abordarlas, y a partir de ahí, ir trabajando en un espacio que es flexible", según ha explicado García.

Ha remarcado que la permanencia de los usuarios puede ir desde los cuatro meses hasta un año, lo cual "dependerá mucho de lo que necesita la persona". La formación, según ha indicado, será "agrupada". "Vamos a intentar buscar ese quórum que permita hacer una formación que englobe a estas primeros 15 personas que se incorporan de manera inicial", ha indicado. Por su parte, Paula Ruiz ha remarcado "iremos testando la metodología con grupos de personas para ver si esa es la correcta o tenemos que hacer algún cambio para que vaya mejor".