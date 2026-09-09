Aagesen espera que se firme el convenio para la segunda fase del Canal de Navarra en octubre

Archivo - La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 9 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha indicado este miércoles en el Congreso de los Diputados que espera que este próximo mes de octubre se firme el convenio entre el Gobierno central y el Ejecutivo foral para avanzar en la segunda fase del Canal de Navarra.

Según ha explicado, el Ministerio está a la espera de un informe de la Abogacía del Estado que adapta el texto del convenio a sus "consideraciones jurídicas". Un documento que confía en recibir este mes de septiembre con el objetivo de que el convenio sea aprobado por el Consejo de Ministros y se pueda firmar a lo largo del próximo mes de octubre.

Aagesen ha contestado así en el Congreso de los Diputados en el marco de una interpelación del diputado de UPN, Alberto Catalán, sobre el "incumplimiento del mandato parlamentario" de establecer un cronograma con los trámites pendientes para la licitación de esta obra. El regionalista ha criticado la "opacidad y falta de transparencia" del Ministerio con esta infraestructura, ha acusado a la Secretaría de Estado y la Dirección General de Aguas de poner "trabas" y ha exigido a Aagesen que "pase de las palabras a los hechos".

"La primera fase y la ampliación de esta primera fase ya están en marcha y los beneficios son más que evidentes", ha subrayado el diputado navarros, quien ha insistido en que "falta la segunda", que "va a llevar el agua a la zona más pobre y más seca de la Comunidad foral de Navarra, a la Ribera". A este respecto, ha resaltado que "70.000 habitantes están esperando que llegue el agua, que se les garantice la cantidad y calidad necesarias" y sus ayuntamientos "están demandando que sea una realidad".

Catalán ha recordado que la Mancomunidad de la Ribera, compuesta por ocho ayuntamiento, "volvió a encender todas las alarmas" al advertir de que "con el verano que llevamos, las altas temperaturas y la falta de precipitaciones, podemos tener problemas de abastecimiento". "Por eso, es imprescindible, necesario y urgente que llegue el agua a la Ribera de Navarra", ha remarcado.

El diputado navarro ha afirmado que va a ser una obra "financiada fundamentalmente por la parte navarra". Ha recordado al Ministerio que el pantano de Itoiz "se construyó porque a continuación venía el Canal de Navarra"; "no cabe otro tipo de planteamientos". "Pase de las palabras a los hechos, tiene que dar la cara. Cada día que pasa sin que se licite esta obra se esta abocando a la pobreza a miles de ciudadanos", ha advertido.

Alberto Catalán ha recordado que la ministra anunció que se había redactado un borrador de convenio para su firma entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España. "¿A qué esperan a firmarlo? ¿Por qué tanto retraso? ¿Quién está poniendo trabas?", ha preguntado. También ha reclamado información sobre el convenio de gestión directa que deben firmar el Ministerio y ACUAES y sobre el acuerdo entre ACUAES y CANASA, además de preguntar cuándo se convocará el Consejo de Administración de esta última entidad.

"No hay excusas que valgan. Ninguna", ha advertido el diputado regionalista, quien ha acusado al Gobierno de no haber dado "ningún argumento convincente" que justifique por qué las obras continúan sin ser licitadas y adjudicadas. "El Gobierno de Navarra ha hecho su tarea. Los ayuntamientos, las mancomunidades y los sindicatos de riego también. Luego no vengan diciendo que se ha encarecido el proyecto o que acaba la legislatura", ha señalado.

Por su parte, la ministra ha afirmado que el Gobierno de España "coincide plenamente en que este proyecto es fundamental y estratégico para Navarra y para el conjunto de toda su economía". Una segunda fase que contará, ha recordado, con una inversión de 365 millones de euros.

Aagesen ha destacado la importancia de trabajar de la mano para "reformar la resiliencia hídrica" en todo el territorio ante los efectos del cambio climático, que provoca "episodios más virulentos" de sequía y lluvias. Ha dicho a Catalán que "ahí siempre nos va a encontrar" y ha rechazado las acusaciones de "opacidad", recordando que, a lo largo de esta legislatura, se han contestado sobre este tema 85 preguntas escritas, 11 solicitudes de información, cinco preguntas orales en el Congreso y el Senado y dos interpelaciones.

La ministra ha destacado que se trata de una infraestructura de "gran complejidad técnica, ambiental, administrativa y financiera", lo qu exige "trámites garantistas". Ha asegurado que se está realizando un "trabajo intenso y continuo", recordando todos los trámites realizados desde la redacción del proyecto en 2018. "Eso de que no estamos trabando no se ajusta para nada con la realidad", ha manifestado.

Ha recordado que el pasado 21 de abril se llevó a cabo un "paso muy importante" con el acuerdo entre los gobiernos de España y Navarra del texto del convenio para la ejecución y financiación del Canal de Navarra. En estos momento, el Ministerio está a la espera de un informe con las "consideraciones jurídicas" de la Abogacía del Estado, tras el cual el Consejo de Ministros firmará el convenio que, espera, se firmará en el mes de octubre.

Por otro lado, ha apuntado que "necesitamos firmar el convenio de gestión directa entre el Ministerio y Canasa" y, "tras ello, y solo tras ello, podremos llevar a cabo la licitación de las obras" con "la mayor eficacia, con la mayor garantía y con la mayor dedicación de los equipos del Ministerio". Aagesen ha insistido en que la tramitación del proyecto "no ha parado"; "podremos discutir la velocidad de los avances pero nosotros vamos a la velocidad máxima con las máximas garatías", ha concluido.

En su réplica, Alberto Catalán ha exigido a la ministra que "dejen de entorpecer los trámites que se tienen que realizar". "No hay ningún problema con los trámites si ustedes quieren que la licitación de esta obra sea en el año 2026. Es cuestión de voluntad porque los trámites los tienen prácticamente hechos", ha añadido.