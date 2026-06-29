Abaurrea destaca el "respaldo" técnico, jurídico y municipal al proyecto del edificio de Telefónica:"Es de alto interés"

Archivo - Imagen de archivo de Joxe Abaurrea - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha afirmado que el proyecto de reforma del edificio de Telefónica, en la avenida de Bayona de la capital navarra, "tiene el respaldo técnico, jurídico y de una mayoría muy amplia de la Corporación" municipal.

"Entendiendo esa preocupación del entorno, pero que es una preocupación que técnicamente y científicamente está demostrado que no va a ser tal, yo creo que es un buen proyecto y que va a seguir adelante", ha afirmado, tras considerar que "la operación es de alto interés para la ciudad y específicamente para el barrio".

Así se ha pronunciado este lunes, en respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, sobre la queja que vecinos del barrio de San Juan van a presentar ante el Defensor del Pueblo sobre el proyecto.

"Estuvimos hace muy poco, la semana pasada, con el vecindario. Hicimos la sesión de devolución, nos manifestaron cuáles eran sus preocupaciones", ha explicado.

Según ha trasladado, ese edificio "es un ejercicio de urbanismo social". "Es decir, donde sólo había un interés privado, que era una empresa que iba a levantar un edificio de siete alturas y una planta comercial -probablemente una superficie comercial que haría competencia con el comercio de la calle inmediata, Martín Azpilicueta-, lo que hace el Ayuntamiento es decir 'espera un momento, es la última parcela que nos queda en la zona centro para hacer un equipamiento largamente demandado, que es el Civivox', y dijimos 'vamos a hacer una operación social, de urbanismo social'".

"Lo que pasa es que probablemente, en otros tiempos, no había mucha costumbre de hacer urbanismo social, pero este es así. ¿Eso qué significa? Que tenemos que rehacer el edificio y darle una altura mayor. ¿Es una altura ajena a lo que tiene San Juan? No. San Juan es el barrio que más alturas tiene probablemente junto con Azpilagaña, y tiene edificios de mayores alturas, de entre 12 y 18 alturas. No es muy ajeno al barrio en términos de estructura urbana", ha remarcado.

Ha añadido Abaurrea que "es verdad que había una cierta preocupación por afecciones en el entorno", pero en la reunión con el vecindario "se expuso allí mismo" y está "a disposición de todo el mundo, de todo el que quiera, un trabajo importante sobre posibles afecciones de sombreamiento".

Y las conclusiones de ese estudio recogen que "la afección es relativamente leve". "Para el entorno es prácticamente inexistente y para el edificio aledaño tiene algunas afecciones que en parte se han querido limitar. De hecho, el edificio va a tener alguna modificación para evitar las que puedan producirse, sobre todo el sombreamiento en el mes de invierno, que es lo preocupante, porque en verano quizás estamos buscando precisamente a veces más sombra que sol", ha apuntado.

Pero "en términos generales, y las conclusiones que se han hecho, tanto de la participación como de esto, es que la operación es de alto interés para la ciudad y específicamente para el barrio". Y desde una perspectiva jurídica, "no tenemos ninguna duda de que es una operación que tiene todo el respaldo".

"Tiene el respaldo técnico, jurídico y una mayoría muy amplia de la Corporación. Entendiendo esa preocupación del entorno, pero que es una preocupación que técnicamente y científicamente está demostrado que no va a ser tal, yo creo que es un buen proyecto y que va a seguir adelante", ha remarcado.