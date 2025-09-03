Abaurrea dice que el traslado de las estatuas de Sarasate es "inminente" y que "se están ultimando los detalles"

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030, Joxe Abaurrea, ha afirmado que el traslado de las ubicadas en el Paseo de Sarasate es "inminente" y que se están "ultimando" los "detalles" para que "las cosas vayan bien".

Durante una rueda de prensa, en respuesta a los medios de comunicación, ha explicado que en lo referente al traslado de las figuras de las estatuas "ya se adelantó que vamos a hacer algunas modificaciones, no por las razones que se está exponiendo".

"Tendremos ocasión de explicarlo con profundidad el próximo martes, que es cuando vaya a la Junta de Gobierno, pero sí puedo adelantar que, desde una perspectiva jurídica y de afección a las decisiones que están tomadas ya en cuanto a la obra, a los plazos y al traslado de las figuras, no compartimos el fondo de los argumentos jurídicos que se han expuesto hasta ahora. Y lo explicaremos con detalle, porque habrá un informe que lo acompaña", ha subrayado.

El traslado, ha dicho, "va a ser inminente". "Tiene una cierta complejidad técnica, sobre todo por lo delicado que es el traslado. Son figuras que están hechas por piezas, a la hora de transportarlas hay que tener una cierta delicadeza", ha indicado, tras añadir que "se están ultimando esos detalles para que las cosas vayan bien".

Según Abaurrea, "se va a hacer un traslado correcto, se va a tratar con mimo las figuras, y en la nueva ubicación vamos a conseguir dos objetivos". "Una, que Paseo Sarasate dé un paso modernizador con elementos escultóricos y de recuperación del espacio. Y dos, las propias figuras, que actualmente están en Sarasate, en su nueva ubicación van a resultar mucho más visibles y van a tener una presencia más notable y más interesante como elementos escultóricos", ha apuntado.

Ha destacado Abaurrea que el inicio de las obras "va a ser relativamente inminente". "Están en el horizonte inmediato y creo que van bien", ha señalado.