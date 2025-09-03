La Junta de Movilidad analizará este jueves "alternativas razonables" al cierre de la carretera de la Universidad

PAMPLONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha señalado que "atendiendo a ese contexto de preocupación que se ha generado" en torno al cierre de la carretera de la Universidad de Navarra, "se ha hecho una reflexión" y "mañana hay convocada una Junta de Movilidad donde se van a exponer algunas posibilidades, alternativas que se vayan a poder trabajar" y que "daremos a conocer al final" de dicha Junta.

"Como gobierno municipal no somos insensibles a planteamientos que se nos van a hacer de diferentes sectores, por lo tanto se va a analizar, se va a valorar y se va a ver si existen alternativas razonables que puedan trabajarse dentro de esa vía", ha señalado este miércoles, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa.

Respecto a la orden del Consistorio de paralizar la tala de 174 árboles en el campus de la Universidad al carecer de los permisos necesarios, Abaurrea ha explicado que "está abierto un expediente disciplinario", ya que la tala de árboles "es una actividad sujeta a licencia urbanística y lo que ha ocurrido en este caso es que se ha procedido a esa tala sin obtener el otorgamiento".

"Y no se ha obtenido porque había hasta tres requerimientos distintos en los que se establece cuáles son las condiciones en las que se puede intervenir. Y como cualquier otra entidad o persona privada en la ciudad, a quien hace obras sin licencia, lógicamente, se le abre el expediente disciplinario y se abren dos vías", ha indicado.

Una de ellas, "en la que se está trabajando ahora", es la de "restauración de la realidad física alterada", para "ver cómo se reconduce esa situación". La segunda será una sanción.

Tras indicar que "no se puede apelar al desconocimiento", Abaurrea ha explicado que el Servicio de Jardines es el encargado de realizar los informes sobre la situación del arbolado, "cuál es la propuesta que hace la universidad y qué cuestiones se atienden y algunas no".

"Cuando alguien dice que este árbol está enfermo, es el Servicio de Jardines el que lo analiza y establece si realmente tiene o no esa circunstancia. Y autoriza o, en este caso, nos dice al área, que podemos autorizar la licencia. Eso no se ha producido y, por lo tanto, hay que abrir ese expediente disciplinario", ha manifestado el edil.

Según Abaurrea, "va a haber reuniones técnicas donde le vamos a explicar concretamente a la Universidad este aspecto, que yo creo que lo debe conocer, porque todo el mundo se sujeta al régimen de las licencias urbanísticas". "Es una situación delicada que esperamos reconducir", ha subrayado.