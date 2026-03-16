Abierta la votación para elegir las candidaturas ganadoras de los Galardones de Juventud 2026 hasta el 29 de marzo

Archivo - Se abre este miércoles el plazo para presentar candidaturas a la 29ª edición de los Galardones de Juventud - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Navarro de la Juventud ha abierto el plazo de votación on line hasta el 29 de marzo para que las personas titulares del Carné Joven de Navarra elijan sus cuatro candidaturas favoritas de los Galardones de Juventud 2026. Para participar en la votación, es necesario tener el Carné Joven en vigor y emitir el voto a través de la página web del Instituto Navarro de la Juventud. Entre las personas jóvenes que participen en la votación se sortearán entradas de cine y experiencias de Carné Joven.

Las candidaturas finalistas de esta 29ª edición han sido seleccionadas por una Comisión Asesora, en la que participan representantes juveniles, medios de comunicación y entidades educativas. Ahora es el turno de la votación popular, en la que las personas titulares de Carné Joven podrán votar sus candidaturas favoritas en cada una de las categorías: Persona joven, Participación social, Entidad o institución y Galardón Sobresaliente. Cada modalidad tendrá una única candidatura ganadora.

Los Galardones de Juventud buscan reconocer el compromiso, la trayectoria y la creatividad de personas, colectivos e instituciones que impulsan una sociedad más participativa, inclusiva y solidaria desde la juventud, según ha informado el Ejecutivo foral. La entrega de premios tendrá lugar el próximo 13 de abril en el Salón del Trono del Palacio de Navarra.

GALARDÓN A LA PERSONA JOVEN

La categoría de 'Persona joven' busca visibilizar a personas de entre 14 y 30 años cuya trayectoria personal esté vinculada a valores como la inclusión, el compromiso social, la vida saludable o la creatividad. Las finalistas de esta edición son Albina Stardust, Jara Liras y Leticia Sánchez-Marco.

Albina Stardust es una figura destacada de la escena drag en Navarra. Además de su faceta artística, desarrolla una intensa labor de divulgación sobre diversidad, igualdad y derechos LGTBIQ+ a través de charlas, talleres y colaboraciones en medios de comunicación; esto último le valió el premio Laiak en 2023. Asimismo, desde 2024 forma parte del Consejo Interinstitucional de Juventud de Navarra.

Jara Liras, es una directora de coro que destaca por su compromiso con la cultura entendida como una herramienta de transformación social. Su labor al frente del coro de Larraintzar, y el impulso del proyecto 'Navarra Queer Chorus - Voces que unen', ejemplifican su compromiso con "la igualdad, el empoderamiento femenino y el respeto a la diversidad sexual y de género".

Leticia Sánchez-Marco es graduada en Ciencias Ambientales y en 2024 se incorporó a la ONG guatemalteca 'Vivamos Mejor', centrada en temas de seguridad alimentaria, agroecología y conservación de bosques. Por el programa han pasado artistas y personalidades reconocidas a nivel local, regional y nacional. Recientemente ha desarrollado una gran aventura solidaria: pedalear 8.000 km. en bici desde Vancouver hasta Guatemala recaudando fondos para esta ONG.

GALARDÓN A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL

En esta modalidad se premia a asociaciones o colectivos que promueven la implicación activa de la juventud en la vida comunitaria, cultural o social. Las tres iniciativas finalistas son el grupo de mujeres 'Black Power', la Asociación Comunitaria Hazialdea Elkartea y la Red Juvenil CTL Eguaras.

El grupo de jóvenes 'Black Power' es un colectivo de jóvenes afrodescendientes que desean implicarse en la transformación social, fortalecer su identidad y generar cambios positivos en su entorno. Su objetivo principal es promover una juventud crítica, activa y comprometida a través del fomento de la convivencia intercultural, la igualdad y la lucha contra el racismo, ha informado el Gobierno.

La Asociación Comunitaria Hazialdea Elkartea es una entidad que promueve proyectos comunitarios y preventivos basados en la participación activa y protagonista del vecindario, con especial atención a la población infantil y juvenil, en el barrio de Ermitagaña-Mendebaldea de Pamplona. Trabaja en red con las distintas entidades y recursos profesionales.

La Red Juvenil CTL Eguaras es una asociación juvenil que desde su fundación en 2003 se ha consolidado como un referente en el ocio, la cultura y la participación social de Tudela y la Ribera de Navarra. Además, tiene un compromiso con la juventud y la comunidad, ofreciendo "un espacio seguro para actividades en las que la juventud es la fuerza motriz de todas las iniciativas que se realizan", ha añadido.

GALARDÓN A LA INSTITUCIÓN O ENTIDAD

Esta categoría reconoce a entidades, públicas o privadas, que trabajan por la mejora de la calidad de vida, la autonomía y el bienestar de las personas jóvenes. Las finalistas de este año son la asociación 'Besarkada', la productora 'El Rayo Verde Films' y la Escuela de Formación en el Tiempo Libre 'Urtxintxa'.

La asociación 'Besarkada' es una entidad con un compromiso con la juventud navarra en un ámbito como la prevención del suicidio. Este último año ha impulsado la primera campaña de prevención del suicidio juvenil en Navarra con la participación de las personas jóvenes y focalizada en fortalecer la autonomía emocional de la juventud.

La Escuela de Formación en el Tiempo Libre 'Urtxintxa' es una asociación sin ánimo de lucro que lleva 35 años ofreciendo formación a las personas jóvenes en el ámbito de la educación en el tiempo libre y la educación no formal. A lo largo de su trayectoria ha acompañado innumerables procesos de crecimiento y aprendizaje desde valores como la inclusión, la igualdad, la participación social y el respeto.

GALARDÓN A LOS ESPACIOS JUVENILES SOBRESALIENTES

El 'Galardón JOVresaliente', de carácter honorífico, premia espacios o servicios juveniles que ofrecen actividades y recursos para fomentar el desarrollo personal, cultural o social de la juventud. Las candidaturas seleccionadas son el Programa de Corresponsales de Información Juvenil del Ayuntamiento de Pamplona y el Programa Navarra Ambassadors.

El Programa de Corresponsales de Información Juvenil es una iniciativa del Ayuntamiento de Pamplona, gestionada desde la Casa de la Juventud, que posibilita que jóvenes de entre 14 y 30 años participen activamente en la difusión de información relevante en centros educativos, espacios juveniles y asociaciones. Acaba de cumplir 30 años de trayectoria en la participación social y el empoderamiento juvenil.

El Programa Navarra Ambassadors busca estrechar lazos con jóvenes talentos internacionales para que tengan la oportunidad de comenzar su vida laboral en la Comunidad foral o volver a sus países de origen manteniendo un vínculo con Navarra. De este modo se visibiliza la comunidad foral como "foco turístico y empresarial, involucrando a empresas y universidades navarras".