Abierto hasta el 22 de mayo el plazo para presentar candidaturas para el lanzamiento del Chupinazo 2026

Archivo - Imagen de archivo del Chupinazo de Pamplona - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Este lunes se abre el plazo, hasta el 22 de mayo, para que la Mesa General de los Sanfermines reciba las candidaturas para lanzar el Chupinazo de 2026.

Son los miembros, colectivos y entidades miembros de la Mesa quienes pueden proponer candidaturas. Si pasado el 22 de mayo hay más de 5 candidaturas, el 27 de mayo se realizará una votación en la Mesa para establecer qué cinco candidaturas pasarán a votación popular.

Las candidaturas deberán hacer referencia a personas o entidades que se hayan distinguido por su contribución a la ciudad "en los ámbitos social, académico, científico o cultural, y cuya trayectoria esté alineada con los valores democráticos y de convivencia".

No se admitirán candidaturas que hagan referencia a representantes, entidades o agrupaciones de carácter político, sindical, empresarial o religiosa. Tampoco podrán ser candidaturas que se propongan a sí mismas ni que hayan sido propuestas en la edición anterior. Aquellas candidaturas que no resultaron ganadoras el año pasado deberán esperar al menos un año para volver a presentarse.

Aunque serán los miembros de la Mesa quienes presenten la candidatura, estos deberán contar con la autorización expresa de la personas o entidad candidata. No podrán presentar candidaturas los partidos políticos y representantes municipales presentes en la Mesa.

La presentación de las candidaturas podrá realizarse de forma presencial, en el Registro General del Ayuntamiento de Pamplona, o electrónicamente, a través del Registro Telemático municipal.

Una vez presentadas las candidaturas y seleccionadas, por votación, un máximo de cinco, la decisión final recaerá en la ciudadanía, que podrá votar entre el 2 y el 15 de junio.

La persona o entidad con más votos será la encargada de lanzar el Chupinazo. En el caso de que se produzca un empate, se propondrá un lanzamiento conjunto.