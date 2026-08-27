Abierto hasta el 27 de septiembre el plazo de inscripción en el Festival de Cine 'Ópera Prima'

PAMPLONA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El plazo de inscripción para participar en la 26ª edición del Festival de Cine 'Ópera Prima' Ciudad de Tudela se cierra el domingo 27 de septiembre.

Organizado por el Ayuntamiento de Tudela, a través de la Entidad Pública Empresarial Local Tudela - Cultura, junto con la Asociación Cultural Cine Club Muskaria, el festival, que se celebrará del 23 al 31 de octubre de 2026, "mantiene su apuesta por descubrir y apoyar los primeros largometrajes de nuevas voces del cine español".

Pueden inscribirse largometrajes de ficción o documental que constituyan el primer trabajo de dirección. Haber dirigido antes un documental no impide concurrir con una primera ficción, y viceversa; también pueden participar quienes firmen su primera película en solitario, aunque hayan codirigido previamente.

Las obras deberán contar con el certificado de nacionalidad española del ICAA y haber sido producidas después del 1 de noviembre de 2025 o estrenadas comercialmente a partir de esa fecha.

Las candidaturas deben enviarse por correo electrónico a tudelacultura@tudela.es, con enlace de descarga o visionado en castellano o subtitulado, protegido por contraseña y válido hasta el 13 de octubre de 2026, además de los datos de la persona o entidad solicitante, ficha técnica y artística, currículos de los trabajos noveles y declaración jurada de ópera prima.

Las películas seleccionadas formarán parte de la Sección Oficial y contarán con cuatro proyecciones libres de costes de alquiler, una de ellas destinada al alumnado que concede el Premio Juventud.

Deberán presentarse presencialmente en la sesión oficial por su director o directora; solo por causa justificada podrá hacerlo otra persona del equipo. Las copias se entregarán en DCP o Blu-ray, acompañadas de material gráfico, publicitario y tráiler.

El Festival repartirá 15.000 euros en premios. La gala de clausura y entrega de premios se celebrará el sábado 31 de octubre de 2026. Las películas premiadas deberán estar representadas en el acto. Toda la información y las bases completas están disponibles en la web oficial del festival: www.tudelacultura.com/opera-prima.