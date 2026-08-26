Abierto hasta el 2 de octubre el plazo de presentación de candidaturas para la Medalla de Oro de Navarra 2026

Archivo - Medalla de Oro que se entrega a las personas galardonadas. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Hasta el próximo 2 de octubre pueden presentarse candidaturas a la Medalla de Oro de Navarra / Nafarroako Urrezko Domina 2026, según el procedimiento de participación pública ya abierto y que ha conocido el Ejecutivo Foral en su sesión de este miércoles.

Podrán presentar candidaturas instituciones, entidades, asociaciones, así como cualquier persona física o jurídica, excluyendo aquellas candidaturas presentadas por las personas que soliciten la concesión para sí mismas o para las organizaciones a las que representen legalmente.

Las propuestas deberán presentarse en el Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra, en las oficinas de registro del Gobierno de Navarra, o en cualquiera de los lugares habilitados previstos en la ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El plazo finaliza a las 14 horas del día 2 de octubre.

La Medalla de Oro de Navarra / Nafarroako Urrezko Domina es la máxima distinción que otorga el Gobierno foral desde 1982, con el fin de reconocer a personas, instituciones, entidades y colectivos que hayan destacado por su contribución a la mejora de la sociedad, la consolidación de los valores democráticos y la proyección exterior de Navarra.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

Tal y como recoge la Orden Foral 37//2026 del consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, el jurado elegirá hasta tres candidaturas teniendo en cuenta criterios como la actuación ejemplar personal o colectiva, la contribución a los valores democráticos de la sociedad, el impulso de acciones enmarcadas en la solidaridad y el trabajo en beneficio a la ciudadanía.

Además, se valorarán las trayectorias que tratan de conformar una sociedad más justa y solidaria desde diferentes aspectos de su actividad: cultural, empresarial y social; la paridad de género, que reconozca la aportación social de las mujeres; la promoción de la educación, la salud, el medio ambiente y el progreso social; así como el impulso de la imagen de Navarra en el exterior.

El jurado que valorará las candidaturas estará presidido por el vicepresidente Remírez y contará con la presencia de responsables de las direcciones generales de Comunicación, Igualdad, Atención a la ciudadanía e impulso y coordinación del voluntariado, Desarrollo Económico, Educación, Derechos Sociales, Salud, Innovación, Medio Ambiente, Acción Exterior y Cultura. Ejercerá la Secretaría la persona titular de la unidad administrativa encargada de la proyección institucional, que actuará con voz pero sin voto.

El jurado elevará las candidaturas elegidas al Gobierno de Navarra, que, a iniciativa de la Presidencia o de cualquiera de los miembros del Ejecutivo foral, seleccionará una de ellas y aprobará su concesión, previa conformidad del receptor de la Medalla de Oro de Navarra.

En la actualidad, esta distinción se entrega en una celebración solemne que tiene lugar con motivo del Día de Navarra, el 3 de diciembre. El año pasado, la Medalla de Oro se concedió, a título póstumo, al empresario Manuel Torres, por su "genuina voluntad innovadora y su visión para la creación de empleo y la internacionalización".