Abierto el plazo del concurso para elegir el cartel anunciador de las fiestas de San Fermín 2026

PAMPLONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este jueves comienza el plazo para presentar originales a la elección del cartel de San Fermín 2026, un plazo que terminará a las 23.59 horas del 14 de abril de forma online. Como es habitual, el proceso tendrá dos momentos, la elección técnica de 10 carteles por parte de un jurado sobre el total de originales recibidos, y una segunda fase de votación popular abierta a la ciudadanía empadronada en Pamplona, mayor de 16 años. La propuesta deberá ser original e inédita y de técnica libre, y quienes los diseñan no podrán usar inteligencia artificial (IA) ni íntegra, ni parcialmente.

En la web www.pamplonaescultura.es pueden consultarse las bases del certamen (habrá un 'destacado' con el título 'Concurso Cartel San Fermín' en la página de inicio). Es en esa misma dirección donde se deberán presentar las obras a concurso. Los formularios podrán cumplimentarse en castellano, euskera o inglés, y será el primer paso para presentar las obras de forma telemática, una vía consolidada desde 2018.

Respecto al cartel, son cuatro los puntos a incluir: el lema o título identificativo de la obra; el concepto o desarrollo teórico del concepto y elementos que conforman el cartel (composición, colores, tipografía o simbología); también un dossier artístico que presente obra previa, inédita o publicada, con entre 3 y 6 imágenes en baja resolución; ese documento deberá tener un máximo de cinco páginas con un peso máximo de 1MB. Quienes deseen participar también deberán entregar la imagen del cartel en formato .jpg (medidas: 820 x 1.171 pixeles. Resolución: 72 pixeles/pulgada. Peso máximo: 2 MB).

El proceso para cumplimentar el formulario de la página web incluye una doble comprobación. Tras rellenar todos los campos obligatorios y pulsar el botón enviar, se recibe un correo electrónico en la dirección facilitada en el propio formulario. En ese correo aparece un enlace que se debe clicar para validar y finalizar la inscripción en el concurso. Tras este paso, se recibe un nuevo correo electrónico, que confirma la participación en el certamen con el lema del cartel, documento identificativo y número de plica que servirá de referencia durante todo el concurso, y que sirve como justificante de la participación.

El cartel que resulte ganador recibirá un premio de 5.000 euros y los otros nueve seleccionados inicialmente por el jurado, un accésit de 500 euros cada uno.

EL CONTENIDO DEL CARTEL

La disposición de los textos y del escudo en el cartel es libre, pero respecto al contenido, el cartel deberá exhibir de forma legible, tanto por su tamaño como por su tipografía, el texto: 'San Fermín', '2026', 'Pamplona/Iruña', y 'Del 6 al 14 de julio/Uztailaren 6tik 14ra'. Los dos últimos textos pueden ir separados y/o en líneas diferentes, pero deberán ser del mismo tamaño. En caso de presentarse separados o diferenciados de una manera no ortográfica, se prescindirá del símbolo ortográfico de la barra. Se podrán utilizar colores distintos para las diferentes palabras o idiomas, pero en cualquier caso deberá garantizarse una lectura similar entre ellos.

En lo relativo a imagen se exige la presencia del escudo, como tal o como logotipo, tanto en su versión en color como monocroma. Se puede adaptar libremente el escudo al diseño del cartel, siempre y cuando sea reconocible e identificable y todos sus elementos estén representados adecuadamente.

Se debe tener en cuenta que los 10 carteles finalistas, cuando se impriman, tendrán un formato de 1.000 x 700 mm (en vertical).

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN

El siguiente paso del proceso será la selección por parte del jurado de los 10 carteles finalistas por su calidad artística, su contribución en el ámbito de la creación artística relativa a la imagen de los Sanfermines, la coherencia y legibilidad de los detalles requeridos, y el interés y coherencia del dossier artístico o proyección potencial del mismo. También se valorarán aquellos diseños que se adapten mejor a los formatos utilizados habitualmente por el Ayuntamiento durante las fiestas de San Fermín (portada del programa oficial, folletos desplegables horizontales y lonas en los escenarios...) y a otros medios digitales y/o miniaturas para su difusión digital. El jurado estará compuesto por personal técnico y profesionales del campo del diseño y la comunicación, de artes plásticas y visuales.

De entre todos los carteles presentados, se seleccionarán diez finalistas cuyos números de plica se publicarán en www.pamplona.es y en www.pamplonaescultura.es y se someterán para la decisión final a votación popular. Se realizará, además, una exposición con los 10 finalistas cuya producción será asumida por el Ayuntamiento de Pamplona, a partir del archivo entregado.

LOS CARTELES DE 2025

En 2025 en la edición del concurso de carteles de San Fermín el Ayuntamiento recibió 490 trabajos. De todos ellos, la inmensa mayoría (468) eran procedentes de distintos lugares del Estado, frente a apenas una veintena (22) de obras que han llegado del extranjero. Entre los países de procedencia estuvieron EEUU, Francia, Alemania, Reino Unido, Serbia, Ecuador, Argentina y Bélgica.

Por edades, la mayoría de autores y autoras pertenecían a la franja de entre 30 y 49 años, con 175 carteles, seguida por mayores de 50, con un total de 172 trabajos. Según el género, 286 carteles fueron presentados por hombres y 202 por mujeres, ha informado el Ayuntamiento.