Abierto el plazo para el examen EGA 2027 hasta el 10 de diciembre

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha informado de que el plazo de matrícula de inscripción en la convocatoria única de 2027 para la obtención del Certificado de Aptitud en Euskera (EGA) estará abierto desde el día 16 de noviembre al 10 de diciembre de 2026.

Las personas interesadas en realizar las pruebas pueden formalizar la matrícula telemáticamente en el Registro General Electrónico (www.navarra.es) o presencialmente en el Negociado de Información del Departamento de Educación (c/ Santo Domingo, 8. Pamplona), en horario de 8.30 a 14.30 horas.

Tal y como se recoge en las bases de la convocatoria (Resolución 648/2026, de 24 de septiembre), las tasas de matrícula serán de 26,20 euros (tasa ordinaria), 13,10 euros (tasa reducida) o gratuita.

El examen consta de tres pruebas: umbral, escrita y oral. La prueba umbral consta de un test de 80 preguntas mediante el que se evalúan el conocimiento de recursos lingüísticos, la comprensión oral y la compresión lectora. La prueba escrita se compone de dos tareas: una redacción de 180 palabras y otra de 250, como mínimo. La prueba oral comprende dos tareas: una exposición oral de cinco minutos de duración de un texto, y una conversación posterior de diez minutos.

Para la obtención del título es requisito indispensable la superación de las tres pruebas.

Se puede obtener más información en las páginas web www.ega.navarra.es y www.navarra.es, y en el teléfono 848426593.