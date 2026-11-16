Abierto el plazo de inscripción para participar en la Gran Tómbola de Navidad del comercio local de Tudela

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela, a través del área de Comercio y en colaboración con la Mesa de Comercio, ha abierto el plazo de inscripción para que los establecimientos comerciales de la ciudad puedan participar en la campaña de dinamización comercial Gran Tómbola de Navidad, una iniciativa conjunta que pretende incentivar las compras en el comercio local durante las próximas fiestas navideñas.

Bajo el lema '¡Esta Navidad, el comercio local tiene premio! Rasca y gana', la campaña busca "implicar al mayor número posible de establecimientos en una acción colectiva que "contribuya a atraer clientes, dar visibilidad al comercio de proximidad y premiar a las personas que eligen realizar sus compras en Tudela".

Los establecimientos interesados en participar podrán formalizar su adhesión cumplimentando el formulario habilitado por el Ayuntamiento de Tudela.

El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 13 de noviembre, a las 15 horas, hasta el 23 de noviembre de 2026, a las 00.00 horas. Este plazo podrá ampliarse si fuera necesario. Formulario de inscripción: https://forms.gle/ZXRWBFRLUYA1qPAU9.

Una vez finalizado el periodo de inscripción, la organización se pondrá en contacto con los establecimientos participantes para facilitarles más información sobre el desarrollo y funcionamiento de la campaña.

COMPRAS CON PREMIO

La Gran Tómbola de Navidad se celebrará del 11 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027. Durante ese periodo, las personas que realicen compras en los establecimientos participantes recibirán boletos de rasca y gana al alcanzar un importe mínimo de 20 euros, con un máximo de cinco boletos por compra. Los boletos podrán estar premiados con alguno de los regalos incluidos en la campaña o contener el mensaje 'Sigue buscando'.

El Ayuntamiento adquirirá diferentes regalos para la tómbola y, además, cada establecimiento participante deberá aportar un regalo, lote, vale o servicio de su propio comercio, con un valor mínimo de 50 euros, así como colaborar en la difusión de la iniciativa.

Como parte de la campaña, se habilitará un escaparate en una zona céntrica de Tudela en el que se mostrarán los logotipos de los establecimientos participantes y una selección de los regalos aportados, siempre que sus características y tamaño lo permitan.

Este espacio servirá para dar visibilidad a los comercios adheridos y mostrar los productos, servicios y premios que forman parte de la iniciativa.

La campaña contará también con diferentes acciones de promoción y difusión, entre ellas cartelería, publicaciones en redes sociales y otros medios publicitarios, con el objetivo de dar a conocer la tómbola y animar a la ciudadanía a realizar sus compras navideñas en los establecimientos locales.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento y la Mesa de Comercio quieren sumar esfuerzos para que la Navidad "sea también una oportunidad para apoyar al comercio local, dinamizar las calles de Tudela y reforzar el vínculo entre los establecimientos y la ciudadanía".