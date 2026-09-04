Abierto el plazo el plazo para que centros escolares soliciten sesiones de 'Guarderío de Medio Ambiente en tu colegio'

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Medio Ambiente ha abierto el plazo el plazo para que los centros escolares de toda Navarra puedan solicitar sesiones de 'Basozainak / Guarderío de Medio Ambiente en tu colegio'.

Este programa, que cumple su tercera edición, es una oferta de actividades gratuitas, en castellano y euskera, que pone a disposición de los alumnados de Primaria y de Secundaria de la Comunidad foral los contenidos del trabajo de conservación del medio ambiente.

Y lo hace "usando el medio natural del entorno de cada centro escolar, lo que evita desplazamientos, y acercando actividades a las escuelas rurales, centros que normalmente tienen más complicado acceder a recursos externos".

Como embajadores, los profesionales del Guarderío de Medio Ambiente de la demarcación en la que está enclavado el colegio. La idea es que agentes desplegados sobre el territorio "con conocimiento exhaustivo del medio en el que están destacados", despierten en los menores, "mediante su experiencia, la curiosidad sobre el ecosistema más próximo, generando dinámicas participativas mediante charlas, bien en el aula, bien en el exterior del centro escolar, o por medio de salidas al campo".

Las actividades se desarrollan fundamentalmente en otoño y primavera. Para inscribirse es necesario rellenar el formulario digital al que remite el material informativo que se ha facilitado a los centros escolares.

La propuesta es que el máximo de personas por grupo de trabajo sea de 25, aunque podrá valorarse el diseño de grupos de otras dimensiones u otros apoyos. De entre el conjunto de peticiones, se priorizarán las de los cursos de menores de 10 a 14 años y las de escuelas rurales.

En todo caso, cuando acabe el periodo de solicitud, el 30 de septiembre, las demarcaciones las analizarán, determinarán las actividades más adecuadas para el objetivo docente para el que se solicita la actividad y, según los recursos disponibles, acordarán calendarios con los centros.

La intervención de Basozainak / Guarderío de Medio Ambiente busca "acompañar y enriquecer las actividades curriculares, las asignaturas y saberes básicos que ya tenga planteados cada centro para el curso en su programación". Se puede obtener más información sobre el programa en el correo educacion.ambiental@navarra.es.

Esta metodología de divulgación y sensibilización para la conservación del Medio Ambiente desde la proximidad es parte de la de la Estrategia Navarra de Educación Ambiental para la Sostenibilidad ENEAS 2030.

Además, la Ley Orgánica de Educación vigente, la LOMLOE, incorpora la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial como temática obligada en todos los planes y programas de la enseñanza obligatoria, e incluye la educación para la transición ecológica, imprescindible para abordar la emergencia climática.

CASI 2.000 ESCOLARES DE 48 CENTROS

El programa 'Basozainak / Guarderío de Medio Ambiente en tu colegio' se consolida después de una primera edición piloto en 2024 -2025 planteada en principio para Educación Primaria, una iniciativa que fue recibida "con mucho interés, ya que sobrepasó las 76 solicitudes". El programa se acotó a niños de 10 a 14 años.

El año pasado, Basotzainak / Guarderío de Medio Ambiente enseñó biodiversidad, sostenibilidad y sensibilidad ambiental a 1.972 menores.

El 75% de las 48 solicitudes de centros escolares fueron actividades destinadas al rango de edad 10-14 y por la presencia de colegios rurales, un 25% de las acciones (14) se destinaron a colegios que solicitaban para todo el alumnado de centro.

Del conjunto de las solicitudes, 28 fueron para acciones con euskera como lengua vehicular y 20 para sesiones o excursiones en castellano.

Guarderío está organizado en diez demarcaciones territoriales que cubren el conjunto de la Comunidad foral, además de la demarcación transversal que trabaja como Central de Medio Ambiente y la que alberga el Grupo de Ecosistemas Acuáticos y el Grupo de Intervención en Altura de Navarra (GIAN).

Las primeras son las que se encargan prioritariamente de impartir los contenidos, aunque las especializadas actúan como apoyo en caso de la que demanda de los centros escolares así lo requiera.

El curso pasado las demarcaciones que más solicitudes tuvieron fueron las de Pamplona y Estella, y las tuvieron menos demanda fueron Tudela y Roncal - Salazar.

'Basozainak / Guarderío de Medio Ambiente en tu colegio' trata de "llevar la educación ambiental a la cotidianeidad de los centros educativos y sus alumnados, en un programa que está complementado por una propuesta para la ciudadanía en general que se hará pública próximamente".

Serán contenidos e itinerarios acompañados por Basozainak / Guarderío de Medio Ambiente, además de por personal técnico de la propia Dirección General de medio Ambiente.