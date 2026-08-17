Abierto el plazo para solicitar el uso de salas de la Casa de la Juventud de forma estable durante el próximo curso

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PAMPLONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Juventud de Pamplna ha abierto hasta el 17 de septiembre el plazo para solicitar el uso de salas de manera estable durante el próximo curso 2026 - 2027. Este servicio de cesión de salas de forma estable posibilita que cualquier joven, colectivo de jóvenes o asociaciones juveniles (entre 14 y 30 años) pueda optar a utilizar gratuitamente las salas y dependencias de la Casa de la Juventud. El curso pasado se atendieron 74 solicitudes de ese tipo y un total de 389 jóvenes utilizaron las instalaciones de la Casa de la Juventud semanalmente.

Las personas usuarias estables, tanto individuales o colectivos, son aquellos que realizan actividades en la Casa de la Juventud de una forma regular y continuada. Para ello, ha precisado el Consistorio, es necesario que rellenen una solicitud de sala, la cual se les podrá conceder de forma permanente durante el periodo comprendido por el curso escolar, entre el mes de septiembre de un año y el mes de junio del siguiente.

Esa sala, una vez concedida, queda reservada para ese grupo o persona en las horas y días solicitados durante todas las semanas del año, salvo que renuncien expresamente a su utilización o que la reiterada falta de asistencia les prive del derecho de utilización de la misma.

Las actividades para las que se puede solicitar sala son muy variadas. Hay personas y colectivos que ensayan teatro y danza, juegan a juegos de mesa, realizan artes plásticas, convocan reuniones de diversa índole (literatura, cine, cómic...), ensayos diferentes tipos de música (clásica, rock-punk, indie...), o llevan a cabo actividades alternativas (gimnasia, flamenco-contemporáneo, boxeo...). No se conceden salas a grupos religiosos, políticos sindicales, empresas o para realizar cualquier actividad que tenga ánimo de lucro.

Quienes tengan interés, jóvenes o grupos, en esta cesión de salas estable deben pasarse por la Casa de la Juventud y rellenar la correspondiente solicitud. Una vez recogidas todas las solicitudes, se procederá a la adjudicación de días y horas conforme a la actividad que vayan a realizar y a las salas disponibles. Se puede solicitar sala para los horarios comprendidos entre las 9 y las 14 horas, y entre las 16 y las 21 horas de lunes a viernes; entre las 10 y las 14 horas y entre las 17 y las 21 horas los sábados; y entre las 10 y las 14 horas los domingos.

Además de esta cesión para personas usuarias estables, la Casa de la Juventud oferta a lo largo de todo el año un servicio de cesión de salas de manera puntual para poder utilizarlas un día en concreto, sin continuidad en el tiempo. Las actividades, normativa, horarios y restricciones de esta posibilidad de cesión puntual son las mismas que para quienes utilizan las instalaciones de forma estables.