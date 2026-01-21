Abierto el plazo de solicitudes para las residencias artísticas del programa DNA 2026 de danza contemporánea

PAMPLONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana ha abierto el plazo para participar en las cuatro residencias artísticas de creación y/o investigación del programa DNA 2026, Danza contemporánea en Navarra / Nafarroako Dantza Garaikidea. El programa, organizado en colaboración con la Fundación Baluarte, tiene como finalidad la promoción de la danza contemporánea y las artes del movimiento en el territorio.

El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días naturales, contando a partir de este miércoles, por lo que finalizará el próximo 9 de febrero de 2026, según ha informado el Gobierno foral en una nota.

Las residencias se desarrollarán en espacios escénicos de la Red de Teatros de Navarra entre los meses de mayo y septiembre de 2026, con una duración de cuatro semanas, no necesariamente consecutivas. Los proyectos contarán con una dotación económica de 6.000 u 8.000 euros (más IVA), dependiendo de la ubicación de la sede. Con el fin de fomentar la distribución territorial de la cultura, los proyectos realizados fuera del ámbito administrativo del POT 3 (Comarca de Pamplona) recibirán la dotación de 8.000 euros (más IVA).

Además del trabajo de creación, cada proyecto deberá incluir una propuesta de mediación con colectivos o entidades del entorno local. Como parte del seguimiento, se realizará un acompañamiento creativo y documental de los procesos. Las creaciones resultantes de estas residencias se presentarán como estreno en el programa DNA 2027.

La convocatoria está dirigida a profesionales de la danza contemporánea, tanto personas físicas como jurídicas, nacidas en Navarra o con vinculación acreditada con la Comunidad foral. De acuerdo con las bases, no podrán presentarse a esta edición los profesionales que resultaron beneficiarios de las residencias en el año 2025.

Las personas interesadas deberán presentar, junto a la solicitud oficial (Anexo I), una memoria del proyecto que detalle la metodología, objetivos y el plan de mediación, entre otros, además de presupuesto del proyecto.

Las solicitudes podrán presentarse por correo electrónico enviando la documentación al email programasydifusion@navarra.es, de forma online a través del registro electrónico, y de forma presencial en la Oficina de Registro (calle Navarrería 39, Pamplona), solicitando cita previa. Se puede consultar más información en la web de Cultura o la del Festival DNA.