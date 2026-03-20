El abogado del Estado jefe en Navarra recibe la Cruz de San Raimundo de Peñafort

El abogado del Estado jefe en Navarra, Enrique Azparren Jover, recibe la Cruz de San Raimundo de Peñafort - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA

PAMPLONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El abogado del Estado jefe en Navarra, Enrique Azparren Jover, ha recibido la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, uno de los máximos reconocimientos jurídicos del Estado.

Ha sido en el transcurso de un acto celebrado recientemente en Madrid y presidido por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con la Cortes, Félix Bolaños.

Creada en 1944, la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort es una condecoración civil del Ministerio de Justicia que reconoce méritos relevantes contraídos tanto por miembros de la Administración de Justicia como por expertos en el estudio y la investigación del Derecho o por aquellas personas que hayan prestado servicios destacados que hayan redundado en beneficio de la actividad jurídica.

Enrique Azparren es abogado del Estado desde 2002 y desde 2003 es el jefe de la institución en Navarra. Es, además, secretario del Tribunal Económico Administrativo de la Comunidad foral. También ejerce como profesor asociado de la Universidad Pública de Navarra y de la Universidad de Navarra.

En 2009 fue condecorado con la Cruz con Distintivo Blanco de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil, y en 2012 recibió la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco del Cuerpo Nacional de Policía. En 2015 recibió de manos del Rey Felipe VI la encomienda de la Orden del Mérito Civil.