Abolicionistas piden incluir la lucha contra la prostitución en la agenda feminista y la aprobación de una ley estatal

Participarán en la manifestación convocada por el movimiento feminista este viernes, 25 de noviembre

La Plataforma Navarra de Mujeres por la Abolición de la Prostitución ha señalado que "la prostitución es una de las más execrables formas de violencia contra las mujeres", por lo que "es importantísimo" que este tema "entre dentro de la agenda feminista", y han reclamado la tramitación y aprobación "inmediata" de la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP).

Así lo ha indicado este jueves en representación del colectivo Sara Vicente, que ha comparecido junto con Edurtza Artoleta, Begoña Iribas e Isabel Burbano en una rueda de prensa en la que han mostrado su adhesión a movilización convocada por el movimiento feminista este viernes, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Según han señalado, participarán en la manifestación, que saldrá a las 20 horas desde la Plaza del Castillo, con una pancarta propia por la reivindicación de la abolición del sistema prostitucional porque este tema "no puede estar al margen de la agenda feminista un día como el 25N".

"Estamos hartas de que se invisibilice la violencia que ocasiona el sistema prostitucional hacia todas las mujeres, hartas de que la estructura de la sociedad determine a las mujeres migradas y con peores oportunidades a la industria de la explotación sexual para tener que soportar la violencia ejercida por millones de hombres cada día sobre sus vidas. Estamos hartas de que se invisibilicen los comportamientos de los hombres de uso y abuso sexual de las mujeres bajo la falacia de que se trata de un trabajo como otro cualquiera", han reivindicado, tras subrayar que en Navarra hay "más de 700 mujeres de todas las nacionalidades" que "continúan dentro de los campos de concentración sin alternativas de salida".

A su juicio, "no hay un mayor clasismo, racismo y machismo que sostener estas afirmaciones", y han añadido que la prostitución "no es ni defendible ni elegible para ningún ser humano, como no lo es ninguna forma de violencia".

"Bajo el mito de la libre elección, han justificado históricamente todas las opresiones de los hombres contra las mujeres. Que las mujeres estemos socializadas para tener que soportar lo insoportable no convierte la prostitución en un trabajo, ni mucho menos libremente ejercido. Estamos hartas de que la clase media burguesa, blanca y acomodada frivolice con la prostitución, atreviéndose a decir en sus estrados que la cosificación y mercantilización del cuerpo de una mujer puede ser libremente elegida", han criticado.

Este discurso, según han indicado, "demuestra la contribución que desde las instituciones públicas se hace al lobby proxeneta y lo insensibles y crueles que podemos llegar a ser desde nuestros asientos en el Parlamento, en un partido político, en la universidad, en una institución o incluso en un sindicato".

Además, han considerado que desde plataformas como 'Only fans' o formas "normalizadas" de prostitución como 'Suggar Dadys', "se ofrece a la infancia y a las mujeres jóvenes la banalización de la explotación de nuestros cuerpos para garantizar la perpetuación del negocio global de la explotación sexual de más de 42 millones de mujeres y niñas en todo el planeta".

Por todo ello, la plataforma exige "acabar de una vez por todas con las instituciones del patriarcado que mercantilizan, explotan y violentan nuestros cuerpos y nuestras vidas como es la prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler". Además, reclaman la tramitación y aprobación "inmediata" de LOASP.

"Las feministas abolicionistas no nos vamos a conformar con las migajas que proponen partidos políticos como PSOE y PP, que se dicen abolicionistas y no hacen nada para acabar con la explotación sexual de miles y miles de mujeres prostituidas cada día en el territorio del Estado español. Sus propuestas tan solo son un parche que no otorga derechos reales a las mujeres en prostitución, ni alternativas de salida", han asegurado.

LEY ORGÁNICA ABOLICIONISTA DEL SISTEMA PROSTITUCIONAL

En respuesta a los medios de comunicación, Vicente ha explicado que la LOASP "lleva dos años encima de la mesa" y que ha sido presentada tanto a nivel nacional como en Navarra pero "han hecho caso omiso". De hecho, Vicente ha asegurado que "todas las instituciones y poderes públicos" de Navarra "tienen conocimiento de la misma".

Según ha explicado, se trata de una ley elaborada por el movimiento feminista que es "muy similar" a la ley integral contra la violencia hacia las mujeres y que "contempla todos los ejes", desde la prevención, hasta medidas educativas, pasando por alternativas de salida, y recursos de atención integral.

"No es una mera propuesta punitiva de sanción al putero y a los proxenetas, sino que va mucho más allá, son propuestas de naturaleza integral porque para acabar con el sistema prostitucional necesitamos de todas las fuerzas posibles, no solo el Código Penal", ha remarcado Vicente. A su juicio, es un texto "perfectamente elaborado" que recoge 26 artículos y que uno de sus ejes "fundamentales" es la abolición completa de la pornografía.