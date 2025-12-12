Se abre el lunes el plazo para reservar visitas teatralizadas al Palacio de Navarra en Navidad

Visita teatralizada al Palacio de Navarra. - IÑIGO ALZUGARAY / GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este lunes 15 de diciembre se abre el plazo para que las personas interesadas puedan reservar plaza para disfrutar de las nuevas visitas teatralizadas al Palacio de Navarra que se realizarán durante las fiestas de Navidad.

Las inscripciones podrán realizarse a partir de las 8 horas a través del servicio Infolocal, en los teléfonos 948 012 012 (gratuito para personas que tienen tarifa plana) y 012 (solo puede usarse llamando desde Navarra y tiene coste, equivalente a una llamada a fijo de 160 segundos desde fijo o según tarifas contratadas, si la llamada se realiza desde el móvil) o vía formulario web, que estará disponible a partir del mismo lunes día 15, también a las 8 horas.

Se trata de una actividad de carácter gratuito, dirigida principalmente a público adulto y menores a partir de 10 años. En esta ocasión, se ofrecen seis pases para grupos de hasta 35 personas los sábados 27 de diciembre y 3 de enero a las 12 y a las 18 horas y los domingos 28 de diciembre y 4 de enero a las 18 horas.

Como en el caso de las visitas vinculadas al Día de Navarra, el grupo Butaca 78 Eserlekua será el encargado de guiar el recorrido, encabezado por un peculiar relojero de Palacio. En la visita se dan a conocer las dependencias de la planta noble del Palacio de Navarra a través de diferentes personajes de épocas pasadas, como el Rey Sancho el Fuerte o la Reina María Cristina de Borbón-Dos Sicilias.

El acceso a las visitas se realiza por la entrada al Palacio de Navarra desde la avenida Carlos III, 2, de Pamplona. Es necesario que las personas que vayan a participar lleven el DNI para identificarse y acudir 15 minutos antes del inicio del recorrido, para completar la acreditación. Las personas menores de 18 años deben ir acompañados por una persona adulta, ha informado el Gobierno foral en una nota.