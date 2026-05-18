Se abre este martes el plazo para solicitar abonos para las piscinas Oberena, CD Amaya, UDC Rochapea y UDC Txantrea

PAMPLONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona sorteará un total de 273 abonos de verano que permitirán a personas empadronadas en la ciudad acudir en verano a las piscinas Institución Oberena, Ciudad Deportiva Amaya, UDC Rochapea y UDC Txantrea.

Las personas interesadas podrán realizar la solicitud entre este martes, día 19 y el próximo martes, día 26, a través del teléfono de atención ciudadana 010 (948420100).

Se podrá optar a abonos individuales, para personas mayores de 14 años, o familiares. Las personas que resulten beneficiarias en el sorteo deberán abonar el coste del abono, que varía en función de la edad y la piscina, y oscila entre los 31,20 euros y los 121,60 euros.

El teléfono de atención ciudadana centralizará todas las peticiones para inscribirse en el sorteo. Las personas interesadas deberán contactar con el teléfono 010 (948420100 si se llama desde un teléfono móvil o desde fuera de Pamplona) en horario de 8 a 19 horas, de lunes a viernes o el sábado de 9.30 a 13.30 horas.

El requisito fundamental es estar empadronado en Pamplona y no haber sido socio de la piscina solicitada en los últimos cinco años. Únicamente se permitirá una solicitud a una única piscina. Si hubiera duplicidades, se eliminarán todas las solicitudes.

De los 273 abonos ofertados, cien corresponden a la UDC Txantrea. Por su parte, Institución Oberena oferta 75; y UDC Rochapea, 68 abonos. La Ciudad Deportiva Amaya ha puesto a disposición del Ayuntamiento 30 abonos.

El 10% de los abonos de cada piscina se reservará a personas con discapacidad igual o superior al 33%. Las personas con discapacidad que necesiten un servicio de asistencia personal imprescindible tendrán derecho a un pase especial, que solamente será válido cuando el titular del abono utilice las instalaciones.

Para solicitar un abono individual, será necesario tener los 14 años cumplidos con fecha 15 de junio. No obstante, también existe el abono familiar, que agrupa a varios miembros de una misma familia, desde los niños hasta los abuelos, siempre que los hijos tengan menos de 18 años. Para este abono, será necesario presentar el libro de familia o el registro de parejas de hecho.

El sorteo de los abonos se realizará, entre todas las solicitudes recibidas, el 29 de mayo. Las personas agraciadas serán contactadas por el Ayuntamiento de Pamplona, y deberán acudir a cada institución a formalizar la acreditación antes de que finalice la jornada del 5 de junio.

Para ello, deberán presentar la documentación que justifique su situación y el tipo de abono elegido, y abonar la cuota de mantenimiento establecida para instalación deportiva.

Una vez adquirido el abono, las personas beneficiarias pasarán a tener los mismos derechos que el resto de socios del club, y tendrán acceso a todas aquellas instalaciones y servicios que no tengan un coste añadido.

En cuanto a las obligaciones, queda completamente prohibido transferir los derechos del abono a otras personas y deberá acatar las normas y obligaciones de cada club.