Abren expediente sancionador al parlamentario de Vox Emilio Jiménez por "faltar al decoro" en una comisión

PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento de Navarra ha decidido abrir este lunes un expediente sancionador contra el parlamentario de Vox Emilio Jiménez tras una queja presentada por los grupos de PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin por "faltar al decoro" en una Comisión de Cultura, Deporte y Turismo que se celebró el 5 de marzo para debatir una moción sobre implementación de campañas contra la LGTBIfobia en competiciones y eventos deportivos de máxima visibilidad.

En concreto, la Mesa, previa audiencia de la Junta de Portavoces, ha acordado que se proceda a incoar procedimiento sancionador por presunta infracción leve por "faltar al decoro de la Cámara y proferir expresiones ofensivas" durante el debate.

En dicha comisión, Emilio Jiménez afirmó que "es casi kafkiano, es un esperpento, que el brazo político de ETA y los corruptos socialistas nos hablen de odio". La presidenta de la comisión, Ainhoa Unzu (PSN), intervino para pedir al parlamentario que "mantuviera la calma" y señaló que "la libertad de expresión también tiene sus límites cuando está insultando y acusando a personas". Jiménez le acusó de ser una "totalitaria" y afirmó que lo que tenía que hacer era "callar y escuchar", y ser "neutral". En un tenso rifirrafe, Ainhoa Unzu advirtió de que estaba teniendo "mucha paciencia".

Tras este debate, el propio Emilio Jiménez presentó una queja contra Ainhoa Unzu, pero la mayoría parlamentaria respaldó a la presidenta de la comisión y ahora la Mesa de la Cámara ha abierto expediente al parlamentario de Vox.

Emilio Jiménez ha considerado este lunes, tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, que Vox sufre un "acoso y derribo". Así, ha explicado que presentó una queja por "la actuación de una presidenta en una comisión en la que entendíamos que había habido censura, que me había conculcado y limitado mi derecho fundamental de representación y mi libertad de expresión". "No se admitió lo que yo pedía, que era la remoción de esa presidenta o, por lo menos, que se le amonestase. Se han invertido los términos y se me abre a mí, por infracción leve, un expediente sancionador", ha señalado.

Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha defendido que "es una obligación de los partidos democráticos defender la democracia y defender las buenas formas en la política, para que no exista la desafección". "Por lo tanto, es una obligación incoar este expediente para ser un dique de contención contra este tipo de comportamientos, que intentan amedrentar a otros grupos políticos, a otras formaciones políticas", ha considerado.

Alzórriz ha considerado que la actitud de Emilio Jiménez es "machista, desafiante, intentando amedrentar a otros compañeros y compañeras en este Parlamento, y hay que decir basta ya y que no lo vamos a permitir". "La sociedad navarra tiene que saber y tiene que identificar a los partidos que ponemos pie en pared para que estos discursos de odio, estos discursos xenófobos, estos discursos machistas, que son los que profiere Vox en este Parlamento, no tengan cabida en nuestras instituciones", ha afirmado.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha señalado que el parlamentario de Vox "faltó al decoro de esta Cámara" en la sesión celebrada el 5 de marzo y ha explicado que "en la denuncia hemos recogido textualmente expresiones totalmente ofensivas que vertió".

Laura Aznal ha señalado que "no ha sido el único caso este el de la Comisión de Cultura". "Llevamos toda la legislatura padeciendo los modos nada apropiados de los representantes de Vox. Sus discursos son negacionistas de los derechos humanos, son machistas y son xenófobos. Nosotras nunca tomamos parte ni intervenimos en sus iniciativas parlamentarias y, de hecho, algunas veces nos hemos levantado y hemos abandonado el salón de plenos en sus intervenciones", ha explicado.

Además, ha afirmado que desde Vox "han demostrado no tener ningún respeto por esta institución ni por las parlamentarias, tampoco por la presidenta de la Comisión de Cultura, que ejerció su responsabilidad como debía". "Recurren al insulto, a las descalificaciones, de forma continuada, y su actitud no es admisible. No debemos permitirlo y no podemos normalizar estos comportamientos porque de hecho es lo que está ocurriendo. En EH Bildu vamos a oponernos a ello con todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, porque recurrir al insulto no es libertad de expresión y, frente al fascismo, tolerancia cero", ha señalado.