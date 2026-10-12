Abucheos y pitada a Chivite en su participación en el día de la Guardia Civil de Navarra

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite (c), junto con la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y el coronel jefe de la Guardia Civil de Navarra, José Miguel Barbero. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha sido recibida este lunes con abucheos y pitos a su llegada a la celebración del acto por la patrona de la Guardia Civil en Navarra.

Al anunciarse por megafonía la llegada al acto de la presidenta junto con la delegada del Gobierno de Navarra, Alicia Echeverría, muchos de los asistentes han expresado su rechazo con una pitada y abucheos.

Ante esta situación, también por megafonía la Guardia Civil ha pedido que la celebración se pudiera desarrollar con normalidad. "Nos encontramos en un acto institucional que la Guardia Civil ha preparado con gran ilusión para la ciudadanía de Navarra. La bandera de España, uno de los símbolos del Estado, se encuentra en formación y ante ella celebramos un homenaje a los caídos. Se ruega su colaboración para que pueda desarrollarse con normalidad este acto", ha pedido la Guardia Civil a la ciudadanía.

Tras este mensaje, que se ha repetido en tres ocasiones, el acto se ha desarrollado con normalidad, sin que se hayan escuchado nuevos silbidos. Chivite ha presidido el acto y ha participado en la entrega de condecoraciones, acompañada por la delegada del Gobierno en Navarra y por el coronel jefe de la Guardia Civil en la Comunidad foral, José Miguel Barbero.

María Chivite no ha acudido a la celebración de la fiesta nacional en Madrid porque debe realizar este mismo lunes un viaje a Bruselas, lo que le impedía asistir a ese acto en la capital, según han explicado fuentes del Gobierno foral.