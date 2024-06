Adanero llama a "concentrar el voto" en el PP en contra de la "política de escapismo" de Sánchez

PAMPLONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado navarro del PP en el Congreso Carlos García Adanero ha llamado a "concentrar el voto" en su partido en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 9 de junio para "demostrar a Sánchez que la política de escapismo no cabe".

En una rueda de prensa, en la que ha comparecido acompañado por la secretaria general de los 'populares' navarros, Amelia Salanueva, Adanero ha afirmado que "no es normal" que la mujer del presidente del Gobierno "haya sido llamada a declarar como investigada por corrupción" y Sánchez "se dedique a mandar cartitas".

Por otro lado, ha criticado las declaraciones del PSN ante la visita del expresidente José María Aznar al cierre de campaña que el PPN celebrará este viernes en Pamplona. "Por supuesto que va a venir Aznar y el PSOE no nos va a decir quién puede venir o no", ha manifestado Adanero, que ha subrayado que "cuando viene Otegi a hablar de Euskal Herria, que hay que separarse de España, entonces alfombra roja del Partido Socialista".

"Debería haber convocado una rueda de prensa urgente con periodistas para que le puedan hacer las preguntas oportunas y convocar un pleno en las Cortes Generales para dar explicaciones a los ciudadanos", ha defendido el diputado, que ha reprochado que Sánchez "se envuelve en las cartitas para nos dar explicaciones y decir que el que le critica está al otro lado del muro, en la fachosfera".

Ha destacado que "la primera respuesta de los ciudadanos" son los comicios de este 9 de junio. Una cita electoral, ha reconocido, en la que "históricamente sabemos que la participación baja" y la gente "se despista con el voto". Por ello, ha insistido en que "hay que concentrar el voto para demostrar a Sánchez que esa política de escapismo no cabe" y para ser "un muro de contención frente a las políticas de Sánchez que sólo genera bulos y fango".

García Adanero ha reiterado que las elecciones europeas es una fecha "fundamental para votar al PP y decir a Sánchez que por ese camino no se puede ir". "No existe ninguna democracia en el mundo en que ante la imputación de la mujer del presidente del Gobierno por tráfico de influencias, ese presidente siga en activo y no dé media explicación", ha censurado.

En la misma línea se ha pronunciado la secretaria general del PPN, Amelia Salanueva, quien ha dicho que Sánchez "ha convertido las elecciones en un plebiscito" entre él y el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo. "Vamos a dar la batalla, no tenemos miedo porque no tenemos que estar a la defensiva" ante "la falta de transparencia y corrupción que afecta al Gobierno y al entorno del presidente".

Salanueva ha defendido que "Europa es útil, una garantía fundamental para la democracia en España" y las políticas que se deciden en este ámbito "afectan a la vida de los españoles". En su intervención ha desgranado algunas de las medidas incluidas en el programa del PP como la propuesta de crear una directiva europea para "prohibir los ongi etorris". Al respecto, ha destacado que "hemos pedido al Gobierno de España la prohibición de estos actos que son una humillación a las víctimas del terrorismo" pero "han pasado cinco años desde que gobiernan Sánchez y Marlaska y estas medidas no han llegado".

De la misma manera, ha propuesto medidas para "agilizar la exclusión de inmigrantes con condenas de cárcel", políticas activas de empleo a nivel europeo y en sus estados miembro dirigidas a las madres que "retornan al mercado laboral", o iniciativas para dar "mayor seguridad jurídica en el tema de la ocupación" con un registro en esta materia y un fichero de morosos.

A ello ha sumado medidas dirigidas al sector primario como medidas para productos que vienen de otros países "con muchos menos requisitos y haciendo una competencia desleal" y para que haya "menos burocracia para los agricultores".