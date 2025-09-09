ADANO lanza una campaña sobre los retos educativos de menores con cáncer que no pueden regresar a las aulas. - ADANO

Con la imagen de un pupitre vacío y el lema 'La vuelta al cole con cáncer', la Asociación de Ayuda a Niños y Niñas con Cáncer de Navarra (ADANO) impulsa una campaña para visibilizar "las trabas y los retos" de los menores que, debido a su enfermedad, no pueden incorporarse a las aulas.

Esta iniciativa se enmarca en el mes de sensibilización del cáncer infantil, que en Navarra registra una veintena de nuevos diagnósticos cada año, y se complementa con talleres en centros escolares para acercar esta realidad al alumnado, desmontar falsos mitos y promover una inclusión real.

Izaskun Larumbe, educadora de ADANO, ha afirmado que "septiembre marca el inicio del curso escolar y es un momento clave para visibilizar la realidad de niñas, niños y adolescentes con cáncer que, por su tratamiento, no pueden incorporarse a las aulas". "Es fundamental recordar que la educación no solo es un derecho, sino que también forma parte esencial de su recuperación. La escuela es un espacio donde se construyen amistades, se aprende sobre la vida y se desarrolla la autonomía. Mantener su ritmo educativo no sólo es importante desde el punto de vista académico, sino también para su desarrollo emocional y social", ha señalado.

En este contexto, ADANO ha destacado los recursos que permiten a niños, niñas y adolescentes continuar su educación cuando no pueden asistir presencialmente a clase. Entre ellos se encuentran el Aula Hospitalaria, que acerca la enseñanza al propio hospital a través de docentes especializados, o el Servicio de Atención Educativa Domiciliaria, dirigido a quienes deben permanecer en casa por sus tratamientos o por riesgo de infecciones.

Estos recursos que se complementan con el "acompañamiento durante todo el proceso de la enfermedad" por parte de la asociación ADANO, que ofrece atención psicológica, apoyo social y económico, actividades de tiempo libre, voluntariado, así como el programa de amabilización hospitalaria para facilitar su tiempo de ingreso y propuestas de ocio para mantener la motivación y el contacto con menores en su misma situación.

En conjunto, estas herramientas "permiten a niños y niñas con cáncer seguir sus estudios fuera de las aulas de forma adaptada a cada fase de la enfermedad, evitando perder el curso escolar, fomentando una sensación de normalidad y facilitando su futura incorporación".

Asimismo, ADANO ha destacado la importancia de que tanto las aulas hospitalarias como los equipos de atención educativa domiciliaria dispongan de los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar una inclusión real. Con este objetivo, la campaña 'La vuelta al cole con cáncer', impulsada junto a la Federación FEPNC (Federación española de familias de cáncer infantil), compartirá en redes sociales y con el hashtag #VueltaAlColeConCáncer testimonios de profesionales de aulas hospitalarias, menores, familias y docentes.

Además, ADANO llevará esta realidad directamente al alumnado mediante un ciclo de talleres que arrancará a finales de este mes en varios centros educativos confirmados, si bien la asociación ha invitado a todos los centros de Primaria y Secundaria a sumarse a lo largo del curso escolar. Solo durante el año pasado, estos talleres llegaron a más de 500 estudiantes de diferentes centros escolares. Unas charlas que tienen el objetivo de "abordar la realidad del cáncer infantil de una manera lúdica y participativa, ofreciendo un espacio en el que poder resolver dudas y compartir experiencias, así como desmontar mitos, fomentar la empatía y facilitar la inclusión".

La presidenta de ADANO, Cristina Delgado, ha señalado que "a través de dinámicas lúdicas y un lenguaje adaptado por edades, se ofrece que el alumnado conozca más acerca de la realidad del cáncer infantil abordando conceptos como la empatía o desmitificando mitos y creencias sobre la enfermedad".

La presidenta de la asociación ha destacado "la importancia de que los menores en tratamiento puedan mantener la relación social con compañeros y medidas de precaución necesarias".

Por último, la asociación se sumará a los actos de la federación como un acto conmemorativo por su 35º aniversario y un encuentro de supervivientes, ambos en Madrid.

Estas iniciativas forman parte del programa de sensibilización de ADANO, asociación que trabaja desde 1989 en coordinación con el Hospital Universitario de Navarra (HUN) para mejorar la calidad de vida de menores con cáncer y sus familias, formando parte además de la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (FEPNC) y recientemente de la federación de discapacidad COCEMFE Navarra.