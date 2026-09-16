Adjudicadas por 871.104 euros las obras de reparación de las filtraciones de agua detectadas en Condestable

Palacio del Condestable - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado la adjudicación de las obras de conservación, restauración y mantenimiento extraordinario del Palacio del Condestable.

Estos trabajos buscan solucionar las filtraciones de agua detectadas en distintos puntos del edificio y corregir las deficiencias de evacuación de pluviales que afectan a cubiertas, canalones, lucernario, elementos de madera, carpinterías, fachadas y acabados interiores.

Las obras se adjudican a Construcciones Leache SL, por un importe de 871.104,41 euros, un plazo de ejecución de 6 meses y un plazo de garantía de 3 años.

El inicio de los trabajos está previsto en el mes de octubre y, durante su desarrollo, se podrá acceder al edificio y a las diferentes salas, aunque durante cuatro meses el atrio permanecerá cerrado, lo que afectará a la actividad de las salas de la segunda planta (Conferencias y Zentro), y al propio tránsito por el mismo.

Los trabajos pueden afectar a las actividades, en especial, en horario de mañana, por lo que "se trabajará para minimizar afecciones manteniendo las actividades".

Las obras incluyen intervenciones complementarias, "debido al estado actual del inmueble, tras el uso intensivo de los últimos dieciocho años", tras su rehabilitación integral y apertura al público en el año 2008.

La intervención afecta directamente a los canalones de las fachadas a calle Mayor y Jarauta, se van a hacer reparaciones en el lucernario central, la cubierta de zinc de la sala de instalaciones, elementos estructurales de madera, limpieza de manchas de humedad, sales y paramentos, carpinterías exteriores de madera y puerta de acceso, así como cerrajerías y barandillas de la fachada.

Se actúa directamente sobre las causas de deterioro detectadas, sin alteración del uso, volumen, configuración esencial ni valores patrimoniales del edificio.

El Palacio del Condestable, de propiedad municipal, forma parte de la Red Civivox y está declarado como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento (Decreto Foral 310/1997), e integrado asimismo en el Conjunto Histórico del Casco Antiguo de Pamplona, también declarado BIC.

Está destinado a equipamiento cultural público y acoge, entre otras, las oficinas del Registro General del Ayuntamiento de Pamplona, el Museo de Pablo Sarasate y el Civivox del Casco Antiguo, uso principal del edificio.

La superficie útil total del edificio es de 5.246,83 metros cuadrados, con una superficie construida total de 6.819,06 metros cuadrados.

Durante 2025, Civivox Condestable acogió 273 actividades, entre ellas, 110 cursos, 61 espectáculos, 29 exposiciones, 21 proyecciones audiovisuales y 16 conferencias.

En cuanto a participación, 107.779 personas tomaron parte en esta programación cultural, sobre todo en las exposiciones, con 90.379 personas visitantes, y en los cursos, con 1.503 personas inscritas.

Los espectáculos contaron con 7.118 asistentes y las proyecciones, con 2.128 espectadores y espectadoras. Las conferencias reunieron a 1.280 personas. Además, 307 entidades utilizaron espacios de cesión en este civivox en 2.311 ocasiones, con más de 5.204 horas de uso. Estos espacios fueron utilizados por 50.663 personas: 29.275 mujeres y 21.388 hombres.

La obra ha sido presentada por el Ayuntamiento de Pamplona a la Convocatoria de Ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del patrimonio histórico español, dentro del 'programa 2% cultural', del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio de Cultura.

En el caso de que la solicitud se resuelva de forma favorable, el Ayuntamiento de Pamplona recuperaría hasta el 50% de la inversión ejecutada.