Adjudicadas las obras de ampliación del instituto Marqués de Villena de Marcilla y del colegio público de Cintruénigo

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha adjudicado las obras de ampliación del instituto Marqués de Villena de Marcilla y del colegio público Otero de Navascués de Cintruénigo.

La ampliación del Instituto de Marcilla supondrá un total de 1.974.356,17 euros, IVA incluido, y la ejecutará Excavaciones Fermín Osés, S.L. en un plazo total de once meses. Con la ampliación el centro contará con ocho nuevas aulas ordinarias y dos desdobles para atender a una matrícula creciente en la localidad. Las obras permitirán además una mejora en la accesibilidad al inmueble y la adecuación a la actividad clasificada de todo el conjunto.

Así, la superficie del centro educativo aumentará en 540 metros cuadrados, alcanzando los 5.778. Se construirá en planta baja y primera, con un volumen sencillo adosado a la fachada noroeste del edificio actual. En el presente curso el IES Marques de Villena cuenta con 934 estudiantes. Por su parte, las obras de ampliación del colegio Otero de Navascués de Cintruénigo se ejecutarán por Construcciones Garbayo Ayensa, S.A. por un importe de 1.515.898,10 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de nueve meses.

Tras la ampliación, que se prevé esté ejecutada para el inicio del curso 2026 / 2027, el centro contará con un nuevo porche cubierto en planta baja de 280 metros cuadrados, dos aulas ordinarias, un aula ikasNOVA en planta primera y cuatro aulas en planta segunda, para completar con un total de 698 m2 construidos las necesidades de espacio del centro. En el curso 2025 / 2026 el colegio escolariza a un total de 864 alumnos.